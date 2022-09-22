與影視音產業對談 陳時中承諾打造創意友善城市

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）為了解影視音產業發展現狀與困境，民進黨台北市長參選人今天下午與超過30名業界人士對談，傾聽場地租借困難、人才培育資源不足等問題，承諾將把台北打造為創意友善的城市。

陳時中今天下午與影視音產業對談，與會者超過30名編劇、導演、製作人等業界人士，還有創投代表新加坡寰聚智本投資公司董事長趙弘章、寰宇夏潮影視投資經理何大沁、台北文化創意協會理事長張哲嘉、日舞國際娛樂顧問張益贍等。

陳時中致詞表示，台北要成為文化都市，不僅必須加強視音產業支援體制，還要與國際合作協拍，讓台灣影視音成果躍上國際。

對談開始後，導演葉天倫建議，市府應扶植以台北或台灣歷史題材為創作重點的藝文團體，開發以各區風情人文為主軸的影視作品，並邀請國際串流平台在台北市成立分公司，與市府合作拍攝。

高雄流行音樂中心董事周恒毅指出，流行音樂產業絕大多數的收入來自舉辦演唱會，但台北小巨蛋規定繁瑣，檔期申請標準也模糊不清，台北流行音樂中心則收費過高，對於音樂演出產業相當不利。

導演楊一峯表示，人才培養也是產業面臨的困境，而培養必須建立制度，希望市府重視從業人員的勞動權益，讓更多人願意安心投入、更多優秀作品誕生；編劇鄭心媚、吳洛纓則指出，教育需要長時間的累積，台北市影視音實驗教育機構（TMS）作為培養人才的學校，市府投入的資源並不足。

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陳時中最後總結，他的妻子孫琬玲就是音樂工作者，所以他理解相關產業工作者的辛勞，將來一定會任用相同產業的工作者來擔任聯絡窗口，讓公務往來、公文程序更順暢。

陳時中指出，為了推動產業往前邁進，必須優化場館演出設備、建立大型演出場地替代方案、規劃年度活動、推行補助並獎勵創投，他將努力讓台北成為對影視音創意友善的城市、成為世界的台北。（編輯：張銘坤）1110922