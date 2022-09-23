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鄭寶清告發鄭文燦瀆職 桃市府：工程過程合法透明

2022/9/23 14:14
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（中央社記者葉臻桃園23日電）無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今天針對八德國民運動中心羽球場天花板強震塌落事件，到桃園地檢署告發桃園市長鄭文燦涉嫌瀆職、背信、圖利。桃市府表示尊重，工程合法、透明。

桃園市政府新聞處處長詹賀舜向中央社表示，尊重候選人的選舉手法；八德國民運動中心屬北景雲計畫統包工程，北景雲計畫是市府於2017至2018年間採公開招標，透過公開評選程序進行綜合評選，招決標過程均依採購法及相關規定，完全合法、透明。

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鄭寶清在桃園地檢署前接受媒體聯訪表示，羽球場是小天災釀大人禍，一開始鄭文燦說要概括承受，但過了兩天，改口說統包商瑞助營造公司須負全部責任，這種甩鍋行為，市民無法接受。

鄭寶清說，羽球場崩塌事件被外界當成笑話、醜聞，他必須站出來守護家園，為桃園的公共工程品質安全做好該有的把關工作，讓檢、警、調等公權力全面動起來，徹查有無官商勾結的違法情事，絕不姑息養奸。（編輯：張銘坤）1110923

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