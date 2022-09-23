陳時中訪星宇航空 聚焦疫後觀光業振興

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（中央社記者蕭博文台北23日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天參訪星宇航空，拜會董事長張國煒。陳時中肯定星宇航空展現的韌性，表示後疫情時代的機會是給有準備的人，要趕快整軍，讓每個企業都能復甦。

陳時中行前接受媒體聯訪時表示，疫情已經漸漸要過去，疫後經濟的振興也正要展開，星宇航空是非常有韌性的企業，董事長也非常有理想、有高度，因此今天前來談談董事長是如何帶領員工走過疫情及未來發展。

媒體問張國煒是否會邀約其他參選人，張國煒說，基本上不會主動邀約任何參選人，陳時中雖已卸下衛福部長工作，仍持續關心觀光業的復甦力道，這次是陳時中主動來關心，非常歡迎陳時中來了解後疫情觀光業發展。

張國煒還表示，星宇航空這3年花了很多精神作內部優化等工作，實際上並沒有浪費，財務上雖虧損，但還是盡量保持公司的正常運作，讓公司內部更優化。

張國煒說，現在的星宇跟2年半前相比不一樣了，各方條件、系統完整性都非常到位，面對國門即將開啟，相信星宇各部門都做好準備，提供國人優質服務。

陳時中隨後在張國煒陪同下參觀星宇航空，雙方並進行晤談。（編輯：張銘坤）1110923

民進黨台北市長參選人陳時中（前左）23日參訪星宇航空，在董事長張國煒（右）陪同下參觀公司內部辦公環境。（陳時中競選辦公室提供）中央社記者蕭博文傳真 111年9月23日