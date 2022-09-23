前進社子島與居民座談 陳時中：照顧第一

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民進黨台北市長參選人陳時中（左2）23日晚間與社子島居民座談，傾聽民眾對開發案的心聲與建議，前副總統陳建仁（右2）也到場參與。中央社記者蕭博文攝 111年9月23日

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（中央社記者蕭博文台北23日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天與社子島居民座談，傾聽民眾對開發案的心聲與建議。陳時中說，政策方向就是照顧第一、環保第二、發展第三，在如此堅強基礎下開發才會成功。

陳時中競選辦公室今天晚間於台北市社子島坤天亭舉辦「阿中相揪來開講」活動，邀請社子島居民對開發案提出建議，競選總部主委、前副總統陳建仁也到場參加。

與會民眾表示，社子島已經禁建50多年，缺乏基礎建設，需要有能力的人來幫助居民，最重要的是安置與賠償問題，尤其日前918強震重創花東，更讓居民擔心若更大地震來襲，社子島的老屋恐承受不住。

民眾也提出，應該增加拆遷補償、購屋優惠，而且每戶、每人的條件與問題都不一樣，希望未來市府多與居民溝通，放寬安置條件，同時也要兼顧文化的保存、加強老人的居家照護、改善交通問題。

陳時中聽取居民意見後表示，他的看法是政府是吃虧用的，人民就是來佔便宜，讓人民佔便宜，讓政策能夠照顧到人，政府才是成功的。

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陳時中說，他的政策方向就是照顧第一、環境保護第二、發展第三，在這樣的堅強基礎下開發才會成功；另一方面，大家常說政府行政要公平，但在社子島這邊不能說公平，大家已經吃虧50幾年了，要讓居民住得有尊嚴，就需要比較特別的補償條例，未來要請市議員幫忙集思廣益。

陳建仁則說，年輕時曾經住在社子地區，也常常到社子島，禁建50多年對大家而言相當不公平，但不管有再好的安置、拆遷補助辦法，最重要的是要有人執行落實；陳時中防疫時展現了執行力，且以人為本，將會是最適合的市長人選，將來陳時中方面會聽取居民意見提出政策白皮書，也請民眾支持陳時中當選市長。（編輯：張銘坤）1110923