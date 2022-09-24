誓師大會 蔡總統：有信心鄭運鵬能運轉桃園

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民進黨「運轉桃園–勝利啟航」誓師大會24日晚間在桃園區舉行，黨主席蔡英文（台上致詞者）出席表示，8年來桃園的轉變、進步，全台灣都看得見，今年這一票，要延續市長鄭文燦的5星級執政，「桃園只能向前，不能後退」。中央社記者葉臻攝 111年9月24日

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（中央社記者葉臻桃園24日電）總統蔡英文今天晚間出席桃園誓師大會時表示，有決心桃園要贏，也有信心桃園會贏，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說要運轉桃園、讓桃園大進化，「有信心他一定能做到」。

「運轉桃園-勝利啟航」誓師大會今天晚間在桃園市桃園區舉行，鄭運鵬由於確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前仍在隔離中，今天以視訊方式參加。

蔡總統出席時致詞表示，8年前，大家把票投給桃園市長鄭文燦，鄭文燦把感動化為行動，8年來桃園的轉變、進步，全台灣都看得見，今年的這一票，要延續鄭文燦的五星級執政，「桃園只能向前，不能後退」。

蔡總統指出，現在的桃園，是充滿光榮感的希望城市，中央和地方一起努力，讓桃園的建設光速前進，桃園鐵路地下化，中央補助新台幣786億元，現在已經動工，也因為鄭運鵬在中央努力爭取，讓桃園市政府的負擔，減少了超過579億元。

蔡總統說，不只是鐵路地下化的建設，這8年，桃園也多了好幾個交流道，桃園的交通改善了，產業也更發達了，下一個世代的產業，也開始進駐桃園，虎頭山創新園區就是台灣第一個發展自駕車技術的聚落。

蔡總統也說，選市長就要選會做事的人，如果肯定鄭文燦，就要支持鄭運鵬，鄭運鵬跟鄭文燦一樣會做事又認真，「是身材小1號的鄭文燦」，鄭文燦是鐵人市長，鄭運鵬也是鐵人候選人。

蔡總統強調，鄭運鵬跟鄭文燦一樣，非常熟悉市政，鄭文燦推動的建設、政策，鄭運鵬都有參與。鄭運鵬從被提名到現在，38天就提出35項政策，過去這段時間也看見鄭運鵬的爆發力。

蔡總統說，桃園是6都最年輕的城市，「我們有決心，桃園要贏，我們有信心，桃園會贏」，鄭運鵬來接棒，鄭文燦的好成績就會延續，鄭運鵬是鄭文燦唯一，也是最好的接棒人選，「鄭運鵬說要運轉桃園，讓桃園大進化，我有信心，他一定能做到」。（編輯：張銘坤）1110924