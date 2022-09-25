鄭運鵬確診推分身 張宏陸、李坤城代替掃街拜票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬因確診居家隔離，25日由新北市立委張宏陸（前右2）與議員李坤城（前右）擔任鄭運鵬分身，到蘆竹區南崁市場掃街拜票，沿途受到許多支持者歡迎與加油。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園25日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診而居家隔離，民進黨新北市立委張宏陸、議員李坤城今天以「勇者鵬分身之術」進行掃街拜票，下週還有國會及黨內同志接力以最強分身跑遍桃園。

鄭運鵬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前仍在隔離中。上午由張宏陸、李坤城擔任鄭運鵬分身，前往桃市蘆竹區南崁市場掃街拜票，沿途受到許多支持者歡迎與加油，也有民眾關心鄭運鵬身體狀況、給予加油打氣。

張宏陸表示，新北、桃園市緊鄰，林口、龜山、蘆竹的生活圈也很接近，鄭運鵬雖確診，但在立法院大家都是好朋友，所以今天除了他，新北市議員也一起同行，以鄭運鵬的分身掃街，而且不是只有今天，以後會常常來，就是要展現團結的民進黨，繼續創造桃園更好的未來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李坤城說，今天與張宏陸一起當鄭運鵬的「值日生」幫忙市場拜票，感謝在地市議員郭麗華及桃市議員參選人許清順陪同。其實新北與桃園就是一個生活圈，雙方也有共同合作的地方，希望未來有機會，新北市與桃園市就兩邊共同關心的交通議題、捷運議題一起合作。

鄭運鵬競選辦公室表示，政策平台召集人林飛帆及民進黨立委蘇巧慧、賴瑞隆、邱議瑩、賴品妤、台北市議員阮昭雄等人將持續接力擔任鄭運鵬最強分身，深入桃園各大菜市場展現鄭運鵬「桃園勇者」與市民同在的熱情，持續努力「運轉桃園大進化」。（編輯：戴光育）1110925