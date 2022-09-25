黃珊珊競選團隊成形 訴求社會和解、聯合政府

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊競選團隊今天正式成形，柯文哲、張昭雄、張哲揚、李鴻源、郭旭崧和翟本喬都入列，她說，將以「社會和解、聯合政府」建構台北，跳脫藍綠惡鬥。

黃珊珊上午在台北市立大學博愛校區舉行競選總部成立大會，正式宣告競總位址設立在國父紀念館旁邊、臨近大巨蛋的位址。

同時，會中也宣告競選團隊成員架構，由民眾黨主席、台北市長柯文哲擔任競總榮譽主任委員；競總榮譽副主委分別為前親民黨副主席張昭雄和前台北市政府秘書長張哲揚，前者為親民黨主席宋楚瑜身邊大將，後者則以市政、交通和土木專業見長。

競總政策總顧問則是前內政部長李鴻源；後援會總會長為前國立陽明大學校長郭旭崧；競總策略長（等同總幹事）則是台北市政府市政顧問翟本喬。

黃珊珊會中表示，自己出身平凡家庭，也是標準的北漂孩子，感謝台北給予養分讓她成長，認為全家人一輩子都在保家衛國，和大家一樣愛台灣、捍衛中華民國、堅持民主與自由，若對軍人抹顏色、貼標籤則是種羞辱，認為社會必須和解，應該組成「聯合政府」，且以「市民主義」為主。

她說，藍綠政黨長期惡鬥，在疫情期間，中央不關心台北市，台北市的立委也未善盡監督失職的中央防疫，藍綠都只顧各自政黨利益、只想等棄保，並未關心人民生活，這幾年藍綠政黨輪替之後，情況更加嚴重。

黃珊珊承諾，若自己當選市長後，絕對要跳脫藍綠惡鬥，並承諾以「社會和解、聯合政府」為兩大主軸，建構未來的台北市成為真正的聯合政府，唯有推倒藍綠高牆，台北才能繼續前進。

柯文哲表示，黃珊珊當了21年台北市議員和3年副市長，對社會脈動相當了解，也熟悉府會關係，各黨派都能接受，就連民進黨市議員王世堅也支持她，並說黃珊珊在防疫期間深入萬華區、與民同在，相較其他競爭對手，她可立即上線、無縫接軌市政，期望12月25日能交棒市長職務給黃珊珊，繼續帶領台北市永續發展。

李鴻源則說，這次選舉已經受夠藍綠惡鬥，直批每個人都變成論文專家、一直在帶風向，且「人設」可以每週都不一樣，但黃珊珊則始終如一，希望好的人可以進入政府服務。

至於備受矚目的總幹事一職，黃珊珊團隊將其命為「策略長」，翟本喬認為，因團隊能人眾多且各自分頭辦事，自己只是居間協調溝通、協助抓準方向，總幹事稱謂對辛勞團隊不公平，並說自己在產業界經驗有幾十年，相對貼近市民也可更貼近民意政策。

曾擔任衛生署長的郭旭崧也闡述自己支持黃珊珊的理由就是「她最適任」，因具長期市政經驗，且要向團結內閣制推動，認為地方政府不應以一個首長說話為主，而是要不分顏色、用人唯才。

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另包括民進黨籍、前新竹縣長林光華也錄製視訊影片祝福黃珊珊心想事成；前衛生署長楊志良、民進黨創黨元老（前立委）許榮淑和黃珊珊的家人也都到場力挺。

活動現場也公布由歌手黃大煒、Polo WL譜曲，作家吳若權寫詞、蔡詩萍寫口白的競選歌曲和影片「33 theme」，由黃珊珊和黃大煒共同演唱，全場不斷高呼「Taipei K33P Going！偉大市民！齊步共贏！黃珊珊凍蒜！」。（編輯：李亨山）1110925