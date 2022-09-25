張善政指稱鄭文燦0.2 鄭運鵬競辦譏：學舌鳥

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天說，「鄭運鵬不是鄭文燦2.0，是鄭文燦0.2」；對此，民進黨市長參選人鄭運鵬競辦發文回應，張善政只想當市議員參選人低水準言論的學舌鳥。

張善政上午出席中壢區龍福宮遷建工程動土典禮，他在接受媒體聯訪表示，他借用國民黨中壢區桃園市議員參選人謝克洋所說的話，「鄭運鵬不是鄭文燦2.0，是鄭文燦0.2」。

對此，鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞也發布新聞稿回應表示，過去八年桃園市長鄭文燦的施政成績表現優異，大家有目共睹，前陣子媒體的評鑑，桃園更是排名六都第一，許多市民都期待最懂桃園的鄭運鵬來接棒。

黃韋鈞指出，「鄭運鵬要延續鄭文燦的五星執政，尺寸小一號的鄭市長，要讓桃園能繼續進化2.0」 ，這是鄭運鵬給自己的期許。

黃韋鈞說，反觀張善政從5月參選至今，提不出一個像樣的政策，面對社會大眾發現他跟親中人士過從甚密，只會惱羞成怒破口大罵；遭揭露農委會新台幣5736萬元鉅額研究案涉及抄襲，依然持續自吹自擂避重就輕。

黃韋鈞表示，張善政上午接受媒體訪問，只想當謝克洋低水準言論的學舌鳥，黃韋鈞反問張善政，「想要延續鄭文燦優秀政績的鄭運鵬是鄭文燦2.0，那延續謝克洋沒水準評論的張善政不就成為謝克洋2.0？」

黃韋鈞指出，「過去張善政沒有自己選舉經驗，只在整天胡言亂語、空口說白話的韓國瑜身邊當陪襯，因此對政策或民主政治不熟悉可以理解」。

黃韋鈞說，「但既然都已宣布參選，張善政不求向上提昇，反而學起前高雄市長韓國瑜在市長任內，躲在局處首長背後閃躲問題、跳針迴避，無怪乎許多市民朋友都認為張善政不過是韓國瑜2.0。」（編輯：李錫璋）1110925