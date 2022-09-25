用體檢譬喻新北毛病多 林佳龍：市長換人大翻新

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（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天譬喻表示，體檢新北有「心臟」及「四肢」無力及「血路」不通、「營養」不良，最重要是「中樞神經出問題」，市長換人、新北才能大翻新。

林佳龍今天出席「新北市醫事團體後援會」成立大會，現場27個醫事團體齊聚、超過千名醫界從業人員出席力挺，林佳龍也從後援會榮譽總會長、立委邱泰源手中接下聽診器和醫療白皮書象徵「傾聽民意、對市政對症下藥」。

林佳龍表示，今天看到醫界相挺「充滿感謝和感動」，感謝醫事人員這2年9個月來在防疫第一線為國人顧健康，讓人們過正常的生活；感動是因為醫事人員是社會的良心，「一定要看到值得的人才會出來相挺」。

林佳龍說，在醫界27個團體共同會診、體檢新北市，他譬喻表示，觀察新北「缺少強而有力的心臟」、「血路不通」、「四肢無力」、「營養不良」，未來要透過溪北捷運串連，將板橋、新莊副都心、三重第二行政中心整合成都市核心區，發展智慧城市；交通就像循環系統，現在血路不通，另外在四肢無力，新北在升格後雖然預算增加1倍，但資源被壟斷，導致新北城鄉差距越來越大。新北社福人均預算六都最低顯示「營養不良」。

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林佳龍表示，新北最重要的是「中樞神經出問題」，市長要換人、新北才可以大翻新，他已經準備好100項政見，要帶來新人新政，讓新北「心臟強、血路通、手腳行動方便、中樞系統整合得好」，給新北新未來。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，市長侯友宜個人施政滿意度或各競爭力評比都直直落，在最後階段後繼無力、無心市政，又準備2024總統大選，把新北當成政治權力的跳板，令人感到遺憾，相對而言，他全心全意希望來為新北市服務、做好全台第一大城市的治理。（編輯：李錫璋）1110925