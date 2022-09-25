反駁張善政評論鄭運鵬 鄭文燦：酸言酸語博版面

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市長鄭文燦今天表示，他相信以民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在立院溝通協調及存異求同能力，相信會是好市長，成為鄭文燦2.0是必然的，對手若想用酸言酸語博取版面滿Low的。

國民黨桃園市長參選人張善政上午出席中壢區龍福宮遷建工程動土典禮，他在接受媒體聯訪表示，他借用國民黨中壢區桃園市議員參選人謝克洋所說的話，「鄭運鵬不是鄭文燦2.0，是鄭文燦0.2」。

鄭文燦今天出席「運轉中壢大進化：魏筠親子寵物嘉年華」活動，他在接受媒體聯訪對此回應表示，他執政8年桃園的改變看得見，昨晚的造勢晚會就訴求市民珍惜這8年進步，投給下一個黃金8年。

鄭文燦指出，對手「如果只是想使用酸言酸語來博取版面，這種選舉方法也滿low的」，不會成為好市長。

鄭文燦說，張善政這8年來並未參與桃園的進步，跟桃園也沒有連結，坦白說對桃園不了解，到目前還是如此，張善政把選舉當作一場抹黑比賽，完全沒必要，選舉要正向、和城市連結，要提出下階段的2.0版，2.0就是要超越、進化與不斷挑戰自己，不斷學習、創新與進化就是桃園精神。（編輯：李錫璋）1110925