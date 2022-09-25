林佳龍：推動建物安全主動監測等防災4主張

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（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市長參選人林佳龍行程滿檔，他出席消防災防產業後援會時強調防災4大主張，推動建物安全主動監測、強化防救災機制與組織、補齊救災能量與設備、擴大公私協力。

林佳龍今天馬不停蹄密集出席多個造勢活動，今天上午出席「新北市醫事團體支持林佳龍後援會成立大會」，現場27個醫事團體齊聚、超過千名醫界從業人員出席力挺，林佳龍呼籲換市長，讓新北心臟強、血路通、中樞神經指揮系統整合好，給新北新未來。

林佳龍下午出席林佳龍與議員參選人陳乃瑜聯合競選總部成立大會，林佳龍表示，新店共提名2席，除7連任資深議員陳永福外，關鍵第2席就是陳乃瑜，為大新店地區注入新的活力，為民進黨開拓新的社會力。

林佳龍隨後和內政部長徐國勇出席「新北市消防災防產業支持林佳龍後援會成立大會」，將近400名消防產業從業人員到場力挺。

徐國勇表示，林佳龍在擔任台中市長和交通部長任內，對消防非常重視，林佳龍也支持提升警消權益與消防產業發展。消防做得好，城市才能安居樂業，支持林佳龍就是支持消防弟兄與消防產業，支持林佳龍就是選擇安居樂業。

林佳龍表示，他是台灣第一個成立三棲救難協會的地方首長，也成立台灣消防發展交流協會。他提出防災政策4大主張就是推動建物安全主動監測、強化防救災機制與組織、補齊救災能量與設備、擴大公私協力。

林佳龍晚間參加新住民後援會成立茶會，他也和新住民朋友一起DIY包粽、穿著越南國服體驗，以及越南語、菲律賓語教學，也共同品嚐新住民特色料理，新住民朋友也特別致贈自製的「越南果凍」要祝福林佳龍「高票凍算（當選）」。

林佳龍說，台灣是移民社會，需要多元文化來注入新的活力與創意，要透過新住民所帶來的文化、飲食、服飾、節慶活動等，來豐富台灣文化，也將推動在新北成立新住民文化故事館，讓新北市成為「節慶城市」，一年四季都有各族群的節日活動。（編輯：李錫璋）1110925