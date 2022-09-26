國慶活動倒數 26日起府前分階段交管

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配合國慶大會各項活動，總統府周邊區域26日23時起，將分階段實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北26日電）中華民國國慶籌備委員會今天表示，配合國慶大會各項活動，總統府周邊區域自從26日23時起，分階段實施夜間標點畫線作業等各項交通管制措施，請用路人注意管制訊息，提早出門配合改道。

慶籌會發布新聞稿表示，因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道（重慶南路到懷寧街間）從30日零時起到10月11日6時止，實施全線車輛管制；光雕展演活動只管制車輛，不管制人員，民眾可在10月6日至10日，每天18時到22時到府前廣場，觀賞光雕展演。

慶籌會說，國慶大會預演活動將在10月7日10時30分至17時在府前展開，周遭區域將實施車輛管制，今年開放民眾在總統府前南北廣場觀看，請務必配合各項防疫措施。

慶籌會指出，10月10日國慶當日，總統府周遭將配合國慶大會活動，實施兩階段交管，第一階段在核心區域進行人車管制，時間從10月9日22時到10日13時；第二階段在周遭區域，實施車輛管制，時間從10日0時至13時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。

慶籌會說，國慶日當天總統府前的升旗儀式，因實施人員及車輛管制，依往例未開放民眾觀禮，相關交管訊息可到慶籌會網站瀏覽查詢；請受邀觀禮的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具前往，避免壅塞造成不便。

慶籌會強調，國慶活動期間防疫不能鬆懈，參與國慶大會的民眾，請務必遵守指揮中心的防疫規定，若有發燒及呼吸道相關症狀或味覺喪失、腹瀉等情況的民眾，請勿參加。（編輯：郭無患）1110926