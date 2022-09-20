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2022國慶焰火晚間試放 故宮南院周邊午後交管

2022/9/20 08:44（9/20 09:57 更新）
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2022年國慶焰火隔18年重返嘉義縣，20日晚間7時30分將於故宮南院院區外西側試放。圖為宣傳海報。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月20日
2022年國慶焰火隔18年重返嘉義縣，20日晚間7時30分將於故宮南院院區外西側試放。圖為宣傳海報。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月20日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）2022年國慶焰火隔18年重返嘉義縣，今天晚間7時30分將於故宮南院院區西側外面空地試放，做為正式燃放前的暖身，下午5時至晚間8時周邊交通管制，請用路人改道。

嘉義縣文化觀光局長許有仁今天告訴中央社記者，今晚7時30分在故宮南院西側空地，將進行3分鐘國慶焰火試放，結合1分鐘水舞光雕表演，民眾可提前感受國慶熱鬧氛圍，也做為正式燃放前的暖身。

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許有仁說，焰火試放開放民眾進故宮南院觀看，預計吸引大批民眾開車前來，下午5時至晚間8時周邊交通管制，範圍包含嘉義縣故宮大道（長庚二路至鄉道嘉46線路口之間）、故宮北路、故宮東路、嘉46等部分路段，提醒用路人配合改道。

文觀局指出，因故宮南院停車位有限，建議觀賞焰火試放民眾，將車輛停放蒜頭糖廠蔗埕文化園區、嘉義縣政府前地下停車場或信義一路、信義二路與博學路旁空地等免費停車場，或棒棒積木飯店收費停車場。（編輯：郭諭儒）1110920

2022年國慶焰火隔18年重返嘉義縣，20日晚間7時30分將於故宮南院院區外西側試放，故宮南院周邊交管。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月20日
2022年國慶焰火隔18年重返嘉義縣，20日晚間7時30分將於故宮南院院區外西側試放，故宮南院周邊交管。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月20日
2022年國慶焰火隔18年重返嘉義縣，20日晚間7時30分將於故宮南院院區外西側試放，故宮南院周邊交管，縣府製作圖卡指引民眾停車地點。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月20日
2022年國慶焰火隔18年重返嘉義縣，20日晚間7時30分將於故宮南院院區外西側試放，故宮南院周邊交管，縣府製作圖卡指引民眾停車地點。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月20日
許有仁
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