鄭運鵬南區競總開放 打造懷舊電玩同樂空間

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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬南區競選總部26日開放，除了將鄭運鵬融入遊戲設計，象徵市民可以選擇鄭運鵬作為守護桃園的勇者，內部牆面的寶物也融入桃園在地特色。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月26日

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬南區競選總部今天開放，以懷舊的像素遊戲為發想，打造出適合大小朋友同樂的空間，營造出歡樂的氛圍，開放時間為上午8時到晚間8時。

鄭運鵬競選總部辦公室上午發布新聞稿，發言人林芸帆表示，位在桃園市中壢區中華路二段的南區競選總部占地近300坪，是以舊的驗車場改裝，由團隊年輕設計師陳臻規劃設計，整體運用懷舊的像素風格遊戲，營造出歡樂的氛圍。

林芸帆說，民眾在總部外牆就可看到角色選單，除了將鄭運鵬融入遊戲設計，也象徵市民可以選擇鄭運鵬作為守護桃園的勇者；內部牆面的寶物也融入桃園在地特色，例如桃子、大溪豆乾以及競選主視覺，內容豐富繽紛。

相關設計，林芸帆指出，不但讓身歷其境的小朋友覺得有趣，也能引發玩過經典像素遊戲的大朋友復古懷舊共鳴。南區競總也特別製作「勇者之盾」及代表鄭運鵬特色的「大槌子」等拍照手拿牌，更加增添趣味性。

林芸帆表示，競選團隊還打造了「勇者之塔」讓小朋友可以攀岩，塔中間也設計六角形的空間，讓市民可以休憩、看書；場地更鋪上人工草皮、擺設瑜珈球，讓大小朋友可以在競總空間活動筋骨無負擔。

她說，未來南區競選總部還將販售超可愛競選小物，也會舉辦親子及小型競選活動，並透過遊戲方式讓市民認識鄭運鵬的市政理念及規劃。（編輯：戴光育）1110926