民進黨團調高虹安資策會資料引議論 綠白再交鋒

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（中央社記者郭建伸台北26日電）民進黨立法院黨團22日行文給資策會，要求提供台灣民眾黨立委高虹安任職資策會期間業務執行概況，此舉引發討論。民眾黨立法院黨團今天表示，23日已行文經濟部要求提供相同資料，以便釐清事實真相。

民進黨立法院黨團總召柯建銘25日深夜則在臉書發文指出，20日鏡周刊刊出有關高虹安論文新聞，民進黨立法院黨團先後二次行文經濟部及資策會，要求提供資料及說明，予以釋疑，對立法委員職權再平常不過，民眾黨及所有立委也常這樣做。

鏡週刊日前報導，指民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安博士論文未獲資策會授權使用，有侵權嫌疑。

雖然高虹安大動作澄清，且資策會表示實際應用才有授權，但民進黨立法院黨團22日行文給資策會、經濟部，要求儘速提供高虹安在任職期間業務執行概況及相關資料，並於3日內函復。

民眾黨團總召邱臣遠今天偕立委蔡壁如、宜蘭縣長參選人陳琬惠舉行「國家機器追殺高虹安，一條龍抹黑大公開」記者會。

邱臣遠指出，民進黨團上週行文資策會，要求提供高虹安委員任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等資料，並要求在3天內函復；民進黨團此舉令人錯愕，為了打選戰傾全黨之力，民進黨府黨一體，搭配媒體與側翼一條龍，用國家機器追殺個人與在野黨。

邱臣遠痛批，民進黨團直接向資策會索資，由民進黨立法院黨團總召柯建銘總召親自壓陣，但在野黨索資疫苗採購等資料，卻時常遇到困難；資策會早已說明高虹安的博士論文沒有侵權，痛批民進黨團索資行為不恰當，呼籲適可而止。

邱臣遠表示，民進黨團發函給資策會及經濟部索資，基於資訊揭露公平原則，民眾黨團23日已請經濟部提供相同資料給民眾黨團，以便釐清事實真相。

柯建銘則在臉書發文指出，請問民進黨黨團行文經濟部、資策會，何錯之有？有違法擴權嗎？不要再操作什麼民進黨黑手伸入資策會，什麼太可怕了，是高虹安太心虛了吧，也不是民眾黨立委蔡壁如所言，動用國家機器，「總召瘋了嗎？」

柯建銘說，聲量、操作網路媒體，並無法掩蓋高虹安可能的犯行，請不要心急、心虛。（編輯：蘇龍麒）1110926