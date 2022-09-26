民進黨批香山是後花園說 高虹安指沈慧虹也講過

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）民進黨在臉書指出「香山人從來都不想當誰家的後花園、高虹安不懂新竹」。民眾黨新竹市長參選人高虹安今天表示，民進黨新竹市長參選人沈慧虹也曾說過，同一句話卻有雙標。

高虹安競選團隊今天提供新聞資料指出，民進黨在臉書（Facebook）粉專發動攻擊，譴責「高虹安說香山區是新竹市的後花園，是不懂新竹」，但網友發現，過去前新竹市長林智堅與沈慧虹也多次說過，為什麼同樣一句話，卻有雙重標準。

高虹安表示，民進黨從資策會查水表、再到香山後花園的抹黑事件，她要求民進黨撤除造謠內容並道歉，不要再讓台灣的選舉文化繼續敗壞。

對此，沈慧虹競選團隊表示，沈慧虹當時在香山溼地生態公園開工典禮時曾致詞指出，「香山濕地生態公園是濕地生態館及賞蟹步道的延伸，打造香山地區完整的生態旅遊空間，會成為市民的後花園，更是在地社區的生態公園」。

沈慧虹競選團隊表示，這段致詞的意思是指在新竹市府努力下，香山區是新竹的生態公園，更能帶來觀光人潮，為正面、肯定意思。

過去8年，沈慧虹競選團隊指出，竹市府為香山爭取新台幣70億元的建設，除了農業與觀光，更是大力推動玻璃傳產及機械加工升級等，帶動地方發展，居民對竹市府的努力，都很清楚。

國民黨新竹市長參選人林耕仁今天出席公學甲區成立後援會活動，媒體提問，對於高虹安指稱「香山是後花園」及沈慧虹也曾說過的看法。

對此，林耕仁表示，香山是他的故鄉，他很清楚地方需要的發展與建設，但不論是高虹安或是沈慧虹，對於香山的了解都流於表面，2人毫無意義的口水戰「說得越多，失分越多」。（編輯：戴光育）1110926