周江杰指台知園區開發延宕 楊文科：選前才關心

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，因新竹縣政府不當規畫導致台知園區開發延宕。新竹縣長楊文科表示，對手選前才關心台知園區，是當選舉工具。

周江杰今天開記者會指出，新竹縣政府送審的台知園區計畫中，園區內超過1/4為住宅及商業用地，面積達110公頃，與科學園區發展產業目的背道而馳，也因不當規畫，導致台知園區計畫開發延宕。

周江杰說，楊文科日前舉高雄橋頭科學園區計畫為例，說橋頭科也有住商用地，但實際上根本沒有，住商用地是高雄新市鎮第二期，並非橋頭科範圍。

國民黨新竹縣長參選人楊文科的競選團隊發布聲明指出，縣府針對台知園區計畫，近年已經多次與地主溝通、與內政部專案會議協調，依據會議意見不斷調整計畫，但目前案件仍在內政部。

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楊文科競選團隊說，台知園區計畫也需依法規畫住商用地，同時，對於地主的權益維護、計畫的推動等，縣府持續務實努力，若周江杰贊成推動計畫，應實際提出幫助計畫建議，別只在選舉前才拿出來說。

楊文科競選團隊表示，高雄新市鎮開發因有科學園區需求，內政部辦理「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（配合第二期發展區設置產業用地）案」及「擬訂高雄新市鎮特定區第二期細部計畫（配合設置產業用地）案」，以區段徵收辦理開發，作為橋頭科學園區計畫用地，而第二期就是橋頭園區計畫，當然包含了住商用地。（編輯：李錫璋）1110926