盧秀燕競選總部開箱 號召市民成為「燕子主委」

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（中央社記者蘇木春台中26日電）國民黨籍台中市長盧秀燕尋求連任，競選總部今天舉辦競總開箱與「燕子主委」召集令活動，競選總部表示，競選主委不特定人選，號召市民成立後援會，成為競選總部的「燕子主委」力挺。

盧秀燕競選總部今天召開競總開箱暨「燕子主委」召集令活動，競總7名總幹事包括立委江啟臣與楊瓊瓔、前立委顏寬恒、台中市議會國民黨團書記長吳瓊華及黨團執行長黃健豪、台中市議員陳政顯、國民黨台中市黨部主委顏文正等人皆出席。

位於台中市大里區的盧秀燕競選總部，外觀以粉紅色為主體色相當顯眼。楊瓊瓔表示，粉紅色就是如同媽媽的溫暖、守護的顏色，跳脫傳統的競選總部設計，外觀沒有盧秀燕個人照片，成為台中街頭醒目的建築。

競總並設置哺乳室，吳瓊華說明，哺乳室配備齊全，從競總設計就考量每個族群的需求，更加凸顯盧秀燕是貼心的「媽媽市長」；黃健豪指出，競總已經正式進駐啟用，歡迎市民朋友都可以找時間到總部拍照打卡。

江啟臣表示，過去3年多來盧秀燕施政考量皆是「以民為本」，這次競選連任主軸希望延續「陽光政治」理念，廣納市民意見，因此競選主委不限特定人選，號召市民揪團成立後援會，人人都可以成為盧秀燕競選總部的「燕子主委」力挺。（編輯：謝雅竹）1110926