中國攻台美國出兵？ 蓬佩奧：重點是預防

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（中央社記者黃雅詩、曾以寧高雄27日電）美國前國務卿蓬佩奧今天表示，中國是一個會用國安法壓迫91歲香港榮休樞機主教陳日君的政權，民主自由國家應該設法反制（push back），不能讓中國為所欲為。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天出席在高雄舉行的2022全球台商經貿論壇，除發表20分鐘演講，並與今周刊董事長謝金河、和大工業執行長沈千慈、中鋼總經理王錫欽、世界台商會聯合總會代表舉行「焦點會談」。

謝金河致詞時表示，蓬佩奧若2024年參選美國總統，相信台灣2300萬人中有2000萬人都會支持他，台灣人民一定會站在蓬佩奧身後，當最強啦啦隊。他並詢問若蓬佩奧2024年當選美國總統，將對台灣有什麼更進一步的協助？

蓬佩奧回應表示，他可以保證一定會再回台灣，「但會以什麼身分來，上帝才知道」。他認為確保台灣安全、主權、情報能力等至關重要，不只台美之間，周邊國家都應攜手合作。

蓬佩奧表示，他最常被問到的問題之一，是若中國武力侵略台灣，美國會做什麼？他總是提醒大家，最重要的是今日的預防工作，這會產生具體結果，會減少中國國家主席習近平任何對台的企圖。

蓬佩奧強調，「風險必須預先遏阻」，等危機發生時再開會因應是大錯特錯，之前就得打好基礎，台灣各領域經濟實力強大，尤其是半導體，這是鞏固台灣的實力。

被問到「台灣政策法案」立法進度似乎卡關？蓬佩奧表示，美國跨黨派都對台灣高度支持，但還有些個別元素，使台美關係不一定總能在既有共識上推進，在主權國家中，各方會有自己的角色、選舉考量、貿易政策。

蓬佩奧表示，很多人認為中共強權崛起是不可避免的，但這不是真的，正如副總統賴清德在致詞時所點出的，大家也都看到中國的問題，包括中國讓陳日君這樣倍受尊敬的樞機主教受審，讓敢說真話的媒體人黎智英受到處罰，自由民主國家應予以反制，不是讓中國為所欲為。

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蓬佩奧是首度訪問南台灣的美國前任國務卿，他今天上午演講時感性地說，「來台灣就像回到老家堪薩斯州（Kansas）」，讓他感到賓至如歸。

沈千慈、王錫欽和世界台灣商會聯合總會代表在會中則說明，面對全球供應鏈重組、淨零碳排和走向綠能趨勢，各自看準的商機及面臨的挑戰，包含評估到美投資設廠時遭遇的困境，和如何與中國企業拉開定位差距等。（編輯：黃國倫）1110927