提自己逆轉經驗 鄭文燦：林佳龍有機會翻轉新北

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桃園市長鄭文燦（中）27日到新北市新莊區為民進黨新北市長參選人林佳龍站台輔選，他說，自己也曾在民調落後下翻轉桃園，目前林佳龍民調不斷拉近，相信他有機會翻轉新北。中央社記者高華謙攝 111年9月27日

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（中央社記者高華謙新北27日電）桃園市長鄭文燦今天到新北市新莊區為民進黨新北市長參選人林佳龍輔選，他說，自己也曾在民調落後下翻轉桃園，相信林佳龍民調會不斷拉近，有機會翻轉新北。

身兼林佳龍競選團隊總督導的鄭文燦與前民進黨主席卓榮泰，今天出席「4大社團挺林佳龍後援會成立大會」為林佳龍輔選，鄭文燦致詞時表示，他曾經希望林佳龍承擔全台6都領頭羊、人口最多的新北市，因此他有責任幫忙推薦、助選。

他說，林佳龍提出許多政見也是桃園目前在做的，包括補助老人裝假牙與社會住宅等，他與林佳龍意見很一致，城市治理方法一樣，林佳龍是新北市轉型最重要領導者。

鄭文燦致詞完隨即離開，未與林佳龍同台。他接受媒體聯訪時表示，與林佳龍已認識超過30年，林佳龍的城市治理白皮書寫得非常好，有遠見、魄力與執行力，相信一定可以做好新北市長。且現在民調逐步拉近，以自己過去參選桃園市長時，曾在民調大幅落後下翻轉戰局，他認為林佳龍會不斷拉近，也有機會翻轉新北。

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林佳龍接受媒體聯訪時說，自己當時要接受徵召時，鄭文燦確實出面號召野百合學運世代一起推薦他參選新北，且鄭文燦也把新北選舉作為發揮與輔選的重要選區，新北與桃園聯合競選，未來有很多共同政策與聯合造勢。

林佳龍率議員參選人在台上呼口號、並一一唱名介紹時發生小插曲，他講到出戰土城、樹林、三峽及鶯歌的議員參選人曾進益時，先誤講成新莊，後又改口五股、泰山與林口，第3次才講對。（編輯：李錫璋）1110927