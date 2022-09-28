張善政批空殼立委 鄭運鵬：口出惡言選民會評價

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（中央社記者葉臻桃園28日電）國民黨桃園市長參選人張善政昨天批評民進黨桃園市長參選人鄭運鵬是空殼立委。鄭運鵬今天表示，張善政口出惡言，對他及選民不敬，相信選民會對張善政的人品、人格做評價。

鄭運鵬上午舉行線上教育政策發表會，接受媒體聯訪時被詢問，對於昨天張善政出席龜山後援會成立大會時表示鄭運鵬沒有在地方花心思是個空殼立委的看法。

對此，鄭運鵬指出，張善政參選以來一直用非常負面的標籤在否定競爭對手、執政黨，但他與總統蔡英文、桃園市長鄭文燦，都是受到選民肯定、民選相對多數的連任者，應尊重民主選舉的結果，每個人都有在地方、職務上的貢獻。

鄭運鵬說，張善政不只是否定別人的成績，甚至口出惡言說他是「空殼立委」，他是桃園的立委、民進黨執政黨團長期的幹部，任意地說別人空殼立委，因為選舉的關係對他不敬，他承受，但對於支持他的選民、對於桃園這幾年市政上的突破及發展，張善政視而不見，對選民是非常不敬。

鄭運鵬表示，「不要因為自己選舉只考慮自己的觀點，或有自己的情緒，就任意地在指控別人、扣別人帽子對他人不敬」，相信選民也會對張善政的人品、人格做另外的評價。

媒體詢問，張善政的農委會研究案爭議，有民調顯示有6成2的受訪民眾認為張善政應該好好說明，也有5成6的受訪民眾認為如果抄襲屬實，應歸還研究費用。

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鄭運鵬回答，這項新台幣5736萬元的研究案，政府及受委託公司、計畫主持人都有相對應的權利與義務，對張善政來說，最重要的是說明清楚，在權利義務的責任上，尤其是對參選人的信賴度，以及參選人的誠信，相信是要被檢視的。

鄭運鵬指出，如果張善政沒有辦法清楚說明這件事情，市民要如何信任張善政若當市長的話會怎麼防範這種弊案；張善政不但沒有說明清楚事情，也沒有回應要如何防止這樣的弊端，很遺憾。（編輯：戴光育）1110928