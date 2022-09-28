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首頁 / 政治

救人也要救地球 民團盼2040年達淨零醫院目標

2022/9/28 12:25
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（中央社記者王揚宇台北28日電）台灣婦產科醫學會等3大醫學會今天表示，婦產科等外科體系和麻醉等手術相關部門，是醫療體系內的排污大戶，他們希望從自身做起，加速邁進淨零醫療，期盼2040年達成淨零醫院目標。

台灣婦產科醫學會、台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會和亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會等民間團體，今天在立法院召開記者會，說明婦產、手術、麻醉等醫療排污大戶及進步牙醫，如何淨零排放救地球等。

亞太內視鏡暨微創治療醫學會、台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會發表共同聲明指出，呼籲所有會員國的微創治療，採取合宜的簡化步驟，降低不需要的設備使用，減少對環境的衝擊；呼籲所有會員國對於單次使用的產品，應考慮其使用次數的合理性，並盡可能促成多次使用。

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此外，呼籲所有會員國對內視鏡及微創的訓練、審查，必須包含符合持久性及環境友善的要求。

台灣婦產科醫學會環境與婦女健康委員會召集人、醫師葉光芃則表示，醫療業在英國、美國分別占其溫室氣體排放，各約5%及8.5%，其中，婦產科等外科體系約占醫院排放的3成，是醫療體系內的排污大戶，因此他提案建請學會研擬永續婦產科的共識聲明及行醫指引。（編輯：翟思嘉）1110928

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