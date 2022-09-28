蓬佩奧訪台南獲贈特產 一眼認出鳳梨乾

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前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（右）28日中午到台南參加餐敘，台南市長黃偉哲（左）特別準備在地特產致贈，蓬佩奧更一眼就認出曾經吃過的鳳梨乾。中央社記者楊思瑞攝 111年9月28日

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）民進黨立委王定宇今天中午邀請前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）到台南餐敘，台南市長黃偉哲準備特產相贈，蓬佩奧馬上認出曾經吃過的鳳梨乾說「我知道那是什麼」。

王定宇今天安排正進行訪台行程的蓬佩奧團隊到台南市歸仁區「阿勇師漂亮莊園」，享用由辦桌名廚「阿勇師」製作的在地佳餚，並邀請台南市長黃偉哲、前外交部長陳唐山，以及在台美都有投資的企業家餐敘。

蓬佩奧在餐敘前出席記者會發表談話表示，很高興在這次旅程中可以與台灣地方政府、以及在台美都有生意運作的企業家見面，大家互相交流可以找到更多合作的機會，對經濟成長、增加就業機會有幫助。

蓬佩奧表示，美國在前總統川普執政時就看到了中國的威脅，而前一陣子有美國重要人士訪台時，中國還發射了火箭、飛彈，這種行為不值得推崇，但大家知道中國政權內部的意見無法代表自己人民，甚至媒體都不能報導事實。

蓬佩奧說，現在是台美雙方在政治、經濟等各方面合作很好的機會，期待雙方一起繼續為捍衛民主自由努力。

由於蓬佩奧去年曾在個人推特（Twitter）貼出一張邊吃鳳梨乾邊下西洋棋的居家照，照片中的那包鳳梨乾正是來自台南，黃偉哲今天特別準備同款產品相贈，還加送蝦餅等其他特產，希望讓蓬佩奧感受台南熱情。

蓬佩奧看到黃偉哲拿起鳳梨乾相贈時相當開心，並馬上就說，「我知道那是什麼」。

王定宇則準備了芒果乾及台南東山咖啡、茶葉等贈品，王定宇說，吃果乾配咖啡有絕佳風味，希望台美關係也能如此契合，繼續捍衛民主與自由。（編輯：郭諭儒）1110928