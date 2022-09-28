鄭運鵬提教育政策 兩歲幼幼班4年達200班

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（中央社記者葉臻桃園28日電）民主進步黨桃園市長參選人鄭運鵬今天發表「兩歲幼童照顧」、「雙語教學普及」、「教師照顧進化」教育政策，盼能減輕年輕父母壓力、培養更多雙語教學人才，並讓教師負擔更少。

鄭運鵬上午舉行線上教育政策發表會，發表「教育5條柱」裡面的第3柱「兩歲幼童照顧」、第4柱「雙語教學普及」，以及第5柱「教師照顧進化」。

鄭運鵬表示，「兩歲幼童照顧」目標是讓兩歲幼幼班在4年達到200班；目前桃園市針對兩歲幼幼班已經有77班，市府預計在未來2年再增加64班，屆時將有141班，他則推出4年達到200班，減輕年輕父母壓力。

鄭運鵬指出，「雙語教學普及」，則是目標校校有外師，每週有1堂外師授課；目前桃園外師的涵蓋率是全國第一，未來將讓外師人數再持續增加到300人，達成全市公立學校每週至少1堂外師授課的目標，培養更多優秀的雙語教學人才。

鄭運鵬也說，「教師照顧進化」，則是要讓教師負擔更少、教學更好，包括推動行政減量、補助未來本土雙語教師每年1次的語言檢定、語言培訓費用、提升教材費補助等，同時推動國小總務處組長專職化。

鄭運鵬表示，現行代理老師兼任行政職為全年聘，未來研議代理老師兼任導師職延長聘期，以及因應「班班有網路、生生用平板」政策，增加資訊人力，協助學校推動資訊維管。此外，推動客語、閩語、新住民語言支援人員專職化與增加原住民籍公費教師員額。（編輯：李錫璋）1110928