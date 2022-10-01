藍營控街訪自導自演 蔡其昌澄清未委託拍攝

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國民黨1日質疑民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）陣營，涉及在網路發布街訪影片中安插同黨議員助理批評台中市長盧秀燕，對此，蔡其昌受訪時強調，他們沒有任何的委託案，「說我們出錢出資就是抹黑，就要負相關法律責任」（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月1日

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（中央社記者蘇木春台中1日電）國民黨今天質疑民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營，涉及在網路發布街訪影片，卻安插民進黨議員助理批評台中市長盧秀燕；蔡其昌今天表示，他們沒有委託案，「說我們出錢出資就是抹黑」。

國民黨今天召開記者會，文傳會主委洪孟楷說，網路媒體製作標題為「風向台灣」的影片，其中針對台中市民的街訪卻被踢爆，好幾名受訪者根本是民進黨議員的助理，發言攻擊盧秀燕，認為是自導自演，是假街訪、真抹黑。

蔡其昌今天接受媒體聯訪表示，他們沒有任何的委託案，「說我們出錢出資就是抹黑，就要負相關法律責任」，影片中路人所講的，不管受訪人是否具有有議員助理或其他身分，重點在於內容講得對不對。

蔡其昌說，自己也贊成議員助理身分被揭露，但受訪人也是台中市民，重點是受訪者講得很好，盧秀燕上任這4年，空氣確實沒有改善、重大建設也停擺，承諾的事情很多都沒有做到，所以市民講出心聲，他認為這部分沒有任何問題。

對此，盧秀燕今天接受媒體聯訪時表示，選舉希望是君子之爭，給孩子建立一個良好的民主示範。（編輯：黃世雅）1111001