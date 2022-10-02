再拋勞工政見 陳時中：助外送業協商合理抽成

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）繼提出「勞工3箭」後，民進黨台北市長參選人陳時中今天再拋新政見，包含加強勞動教育、就業安全支持，以及協助外送平台與攤商、外送員協商合理的抽成公式，讓產業健康發展。

陳時中競選市長勞工後援會下午舉行成立大會，陳時中致詞表示，勞工是資方的好朋友，雙方合作才能建立祥和富裕的社會，因此除了日前提出的職訓或尋職交通補貼、市府持股逾一定比例的事業單位建立勞工董事制度、推動高齡就業外，他再進一步提出3項政見。

陳時中指出，保護勞工就是保護社會，讓勞工能無後顧之憂地認真工作，生產力才會旺盛，因此他將加強就業安全支持，勞工萬一發生狀況，政府會協助回歸工作場域，同時與勞動部合作提升職災給付。

陳時中說，照顧勞工等於照顧企業，但有些雇主不知道如何當個好雇主、不知道如何才能與勞工產生正向循環關係、不明白投資勞工越多對企業越有利，因此他將加強雇主的勞動教育，並讓校園裡即將步入職場的學生知道自己有什麼權益、如何爭取權益。

陳時中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，外送業蓬勃發展，對社會幫助很大，但也產生問題，不僅是市場似乎逐漸被特定平台佔據、掌控，還有外送員因為薪資計算方式而搶單導致交通隱憂。

陳時中認為，目前外送平台抽成抽太多，讓消費者受傷害、小攤商也吃虧，這是不對的，政府應協助平台及外送員、攤商協商合理的抽成計算公式，並把公式攤開來透明化，才能讓產業健康發展。

陳時中總結，勞工與資方絕對是夥伴關係，勞工也是帶動產業進步的火車頭，政府把火車頭照顧好，社會就會變更好，他在此承諾會照顧大家，當選後更會落實承諾、努力去做。（編輯：方沛清）1111002