被蔣萬安指為讀稿機 黃珊珊邀藍綠參選人辯論檢驗市政議題

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）遭國民黨台北市長參選人蔣萬安辦公室指為讀稿機，無黨籍台北市長參選人黃珊珊辦公室今天呼籲藍、綠市長參選人公開辯論，由市民直接檢驗誰肚裡有貨，而非隔空噴口水。

黃珊珊競選辦公室下午透過新聞稿表示，黃珊珊在9月初就已簽下至少5家電視辯論會的同意書，呼籲其他參選人公開辯論，讓市民檢驗哪個參選人肚子裡有貨，誰腦袋清楚、邏輯分明，誰又是最好的市長人選。

但遺憾的是，迄今仍未看到藍、綠市長參選人有相同的回應，黃珊珊競選辦公室指出，他們到現在還在閃躲、迴避，蔣萬安以「不急」來迴避市民要求參選人辯論的呼聲；民進黨台北市長參選人陳時中則是不斷閃躲，詭稱市政辯論是「逞口舌之快、辯贏不是贏」。

黃珊珊競選總部發言人李昀臻強調，市政辯論目的，就是讓市民直接檢驗參選人，而不是讓參選人躲在幕僚或化妝師後面，隔空噴口水，讓本該認真探討的市政議題淪於各說各話。

李昀臻指出，公開市政辯論的目的，是要讓市民可以檢驗參選人誰是繡花枕頭，誰是不食人間煙火的傀儡公仔，誰是何不食肉糜的晉惠帝。藍綠閃躲、迴避說法，證實他們心虛、不敢面對市民與媒體的檢驗，但台北市民的水準，絕非用詐術就可以騙到選票。

此外，政見辯論會可讓市民了解參選人的政策主張，進而做出選擇，投下神聖一票。李昀臻說，這是民主制度選賢與能的真諦，為何在陳時中眼中就成「逞口舌之快」，這是對民主制度的最大褻瀆，令人失望。

李昀臻說，黃珊珊尊重民主制度和每個市民，她每一場政見記者會都親自向市民說明政策主張，不用請人代答，也不會處在狀況外。（編輯：李亨山）1111003