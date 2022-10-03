時力質疑改名前涉傷害致死 鍾東錦競辦批抹黑

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（中央社記者郭建伸、管瑞平台北3日電）時代力量立委邱顯智及時力苗栗縣長參選人宋國鼎今天表示，無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦原名為鍾朝平，曾在25歲犯下傷害致死案件並遭判刑，要求鍾東錦出面說明還有無涉及其他案件。

鍾東錦競選總部發言人陳怡樺表示，鍾東錦改名是很久前的事，案情部分，年代久遠，且雙方衝突時，鍾東錦不在場；邱顯智和宋國鼎號稱人權律師，應為鍾東錦平反，怎會為選舉罔顧人權，污衊、抹黑鍾東錦。

邱顯智及宋國鼎今天下午在立法院舉行「打破黑金政治，終結派系世襲」記者會，披露鍾東錦在改名前叫鍾朝平，曾在1987年5月涉及一樁傷害致死案。

宋國鼎表示，鍾東錦原名為鍾朝平，25歲時曾犯下傷害致死案，當時平面媒體曾報導，7名從桃園到台北吃宵夜的男子與喝醉酒的路人發生衝突，路人被活活打死。

宋國鼎表示，根據最高法院判決，鍾朝平曾與沈姓男子、薛姓男子以腳踢被害人頭部，導致前額挫傷等，引發顱內出血後送醫不治死亡。

宋國鼎指出，鍾東錦曾於5月提及自己有殺人未遂前科，現在又被查出曾涉傷害致死案，要求鍾東錦出面說明態度，是否還有其他案件。

邱顯智表示，鍾東錦過去沒揭露自己曾改過姓名，但經民眾檢舉並進一步查證後，才發現這一樁傷害致死案件。邱顯智表示，鍾東錦應主動說明當時情況，以及有無涉其他案件。

鍾東錦競選總部發言人陳怡樺表示，鍾東錦改名是很久前的事，案情部分，年代久遠，且雙方衝突時，鍾東錦不在場，後續案情如果有必要，會再請律師說明。

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陳怡樺說，那時台灣處在戒嚴時期，司法品質遭詬病，當時台灣警備總司令部為交差，不分青紅皂白，在未經法院審判下，捉年輕的鍾東錦去坐牢，這就是這時代說的「黑牢」。

陳怡樺說，邱顯智和宋國鼎號稱人權律師，應為鍾東錦平反，怎會為選舉罔顧人權，污衊、抹黑每年捐助超過新台幣百萬元獎助學金的鍾東錦？這樣的律師讓人不敢恭維，也奉勸想委託兩人的當事人千萬要小心，這種人為選舉，可能在民國150年後，還會再拿出已結案官司給社會大眾公審；法律在兩人眼中只是工具和武器，根本看不到公平與正義。（編輯：蘇志宗）1111003