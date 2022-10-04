沈慧虹駁求官說 臉書發文還原推辭柯文哲始末

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天透過臉書說明，去年初與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊談話內容，並推辭柯文哲挖角，且自己參選是今年5月底才決定，求官一事為子虛烏有。

沈慧虹競選辦公室今天表示，有關美麗島電子報董事長吳子嘉10月1日在新竹市以演說方式，講述沈慧虹今年拜會柯文哲並同意擔任12職等的參事，這並非事實，此言論嚴重影響沈慧虹名譽及政治形象，為了新竹市長選舉的公正性，已提告吳子嘉涉嫌意圖使人不當選及誹謗。

沈慧虹在臉書發文指出，過去她任職台北市府期間，就與黃珊珊有交情，由於黃珊珊來電邀約碰面說柯文哲想找她見面，也因姐妹邀請，她沒多問即答應赴約。

沈慧虹說，2021年1月3日是她與柯文哲最後一次碰面，當時在台北市政府市長辦公室，柯文哲與黃珊珊皆在現場，柯文哲用台語說「沈慧虹很死忠，挖了好幾次都沒答應」。

她提到，接著柯文哲開口探詢「新竹市長選情」，自己當場愣了一下，原來這才是見面的正式話題。柯文哲也透露出「民眾黨應該會推高虹安」，問她的看法，她回應「高虹安是外地人，沒有在地深耕一年以上，不適合」。

沈慧虹表示，柯文哲也問她，在前新竹市長林智堅任滿後，有無其他規劃，對此，她回應「仍然是國家公務員，有自己的人生規劃，可以自力更生。」柯文哲則回，「要想一想自己的未來」。

她還說，接著也與柯文哲聊到市政白皮書，新竹市應要強化發展大眾運輸，這也是她與林智堅這幾年的努力目標，整起談話約一小時。

沈慧虹透露，今年3月黃珊珊再次來電邀約，她仍然拒絕，而她到新竹工作7年多來，全心投入，也因責任感，即便返鄉探望母親，都選擇當天匆匆來回。

沈慧虹更指出，她決定參選是在今年5月底的事，因為她有很多想為新竹做的事，工作有絕對的責任感，對於「求官」一事，為子虛烏有。（編輯：陳彥鈞）1111004