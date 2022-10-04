更多編輯台推薦新聞：
確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

沈慧虹駁求官說 臉書發文還原推辭柯文哲始末

2022/10/4 00:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天透過臉書說明，去年初與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊談話內容，並推辭柯文哲挖角，且自己參選是今年5月底才決定，求官一事為子虛烏有。

沈慧虹競選辦公室今天表示，有關美麗島電子報董事長吳子嘉10月1日在新竹市以演說方式，講述沈慧虹今年拜會柯文哲並同意擔任12職等的參事，這並非事實，此言論嚴重影響沈慧虹名譽及政治形象，為了新竹市長選舉的公正性，已提告吳子嘉涉嫌意圖使人不當選及誹謗。

沈慧虹在臉書發文指出，過去她任職台北市府期間，就與黃珊珊有交情，由於黃珊珊來電邀約碰面說柯文哲想找她見面，也因姐妹邀請，她沒多問即答應赴約。

沈慧虹說，2021年1月3日是她與柯文哲最後一次碰面，當時在台北市政府市長辦公室，柯文哲與黃珊珊皆在現場，柯文哲用台語說「沈慧虹很死忠，挖了好幾次都沒答應」。

她提到，接著柯文哲開口探詢「新竹市長選情」，自己當場愣了一下，原來這才是見面的正式話題。柯文哲也透露出「民眾黨應該會推高虹安」，問她的看法，她回應「高虹安是外地人，沒有在地深耕一年以上，不適合」。

沈慧虹表示，柯文哲也問她，在前新竹市長林智堅任滿後，有無其他規劃，對此，她回應「仍然是國家公務員，有自己的人生規劃，可以自力更生。」柯文哲則回，「要想一想自己的未來」。

她還說，接著也與柯文哲聊到市政白皮書，新竹市應要強化發展大眾運輸，這也是她與林智堅這幾年的努力目標，整起談話約一小時。

沈慧虹透露，今年3月黃珊珊再次來電邀約，她仍然拒絕，而她到新竹工作7年多來，全心投入，也因責任感，即便返鄉探望母親，都選擇當天匆匆來回。

沈慧虹更指出，她決定參選是在今年5月底的事，因為她有很多想為新竹做的事，工作有絕對的責任感，對於「求官」一事，為子虛烏有。（編輯：陳彥鈞）1111004

柯文哲
駁吳子嘉求官說 沈慧虹競辦：婉拒柯文哲求才 北市警無人機隊啟動 全方位蒐證護治安
黃珊珊
找韓國瑜站台輔選？ 黃珊珊：有人支持就會爭取 論文風波後 柯文哲高虹安黃珊珊同台相挺黃瀞瑩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族