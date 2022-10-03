被指曾向柯文哲謀職 沈慧虹提告誹謗捍清白

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針對美麗島電子報董事長吳子嘉日前在網路節目「董事長開講」中，陳述「沈慧虹曾經向柯文哲謀職」一事，民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選團隊發言人、新竹市議員劉康彥（左）與律師林家琪（右）3日前往新竹地檢署按鈴提告吳子嘉涉嫌意圖使人不當選及誹謗。中央社記者郭宣彣攝 111年10月3日

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）針對美麗島電子報董事長吳子嘉日前在網路節目「董事長開講」中，陳述「沈慧虹曾經向柯文哲謀職」一事，沈慧虹競選辦公室今天提告表示，這是造謠抹黑，以司法途徑捍衛清白。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室今天發布新聞稿指出，今天在律師林家琪陪同下，前往新竹地檢署按鈴提告，吳子嘉涉嫌意圖使人不當選及誹謗。

林家琪說，吳子嘉在10月1日於新竹市以演說方式，講述沈慧虹在今年2、3月間拜會柯文哲市長，並同意擔任十二職等的參事。此言論嚴重影響沈慧虹名譽和政治形象，為新竹市長選舉的公正性，對吳子嘉提告。

發言人劉康彥表示，「吳子嘉在提不任何具體、可信的證據下，公然誹謗沈慧虹，指涉沈慧虹向柯文哲求官。」這明顯是為拉抬高虹安選情，所散布不實謠言，今天向吳子嘉提告，希望遏止惡質選風。

劉康彥指出，當天名義上是媒體開講，實際上就是高虹安的造勢大會，現場諸多惡意攻擊的言論，高虹安沒有制止那些充斥全場惡意攻擊的言論，把這種選風帶來新竹，高虹安要負起全責，應向市民公開道歉。

沈慧虹今天出席富美宮重陽節敬老活動，接受媒體聯訪時表示，吳子嘉散布子虛烏有的謠言，不僅傷害她個人，也帶壞選舉風氣，更傷害民主機制。（編輯：張銘坤）1111003