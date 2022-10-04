110年與沈慧虹會面 柯文哲曾提台北市政府有職缺

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（中央社記者劉建邦台北4日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹在臉書說明去年初與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊談話內容，並推辭柯文哲挖角。柯文哲今天說，當時提到若林智堅先離開新竹市府，「我們這邊有缺」。

沈慧虹競選辦公室3日表示，有關美麗島電子報董事長吳子嘉1日在新竹市演說，講述沈慧虹今年拜會柯文哲並同意擔任12職等參事，並非事實，此言論嚴重影響沈慧虹名譽及政治形象，為新竹市長選舉公正性，已提告吳子嘉涉嫌意圖使人不當選及誹謗。

沈慧虹在臉書（Facebook）發文指出，過去她任職台北市府期間，與黃珊珊有交情，由於黃珊珊來電邀約碰面說柯文哲想找她見面，因姐妹邀請，她沒多問即答應赴約。

沈慧虹說，2021年1月3日是她與柯文哲最後一次碰面，當時在台北市政府市長辦公室，柯文哲與黃珊珊皆在現場，柯文哲用台語說「沈慧虹很死忠，挖了好幾次都沒答應」。

柯文哲今天原本僅一場公開行程，但上午卻出席「松山慈祐宮天上聖母重陽飛昇1035週年」活動，並與無黨籍台北市長參選人黃珊珊同台。

柯文哲離開時被堵訪，媒體問及針對沈慧虹臉書發文內容時說，去年有找沈慧虹，並問及當時新竹狀況，後續提到若前新竹市長林智堅參選要離開新竹市政府，「妳該怎麼辦？簡單，我們這邊有缺，妳來啊」，且選舉到了以訛傳訛，此事只有跟媒體人黃暐瀚提過，從來沒跟吳子嘉講過這些事。

黃珊珊出席活動後受訪表示，此事就是朋友見面，已經很久，只記得他們（柯文哲等人）在討論新竹的事，內容不太記得，但因大部分討論新竹，自己聽不太懂，僅坐在旁，就是好友私下會面，覺得不需要做政治操作。

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媒體追問，3月時是否曾打電話給沈慧虹。黃珊珊說，因沈慧虹有公務員資格，柯文哲先前提過沈慧虹是優秀事務官，且台北市政府當時還有12職等的參事，大概討論類似事情，但沒討論到要做什麼，且沈慧虹那時沒有要選舉，覺得不要把此事變成政治操作，自己就是支持民眾黨新竹市長參選人高虹安。

是否認為此事件變成柯文哲替沈慧虹背書。黃珊珊表示，那就是民進黨故意要做這樣炒作跟挑撥，覺得沒必要，就好好競爭，拿出城市願景，不要故意製造各種對立，且朋友間不需要以這樣方式搞分化及扭曲互相善意，更不需要政治操作。（編輯：張銘坤）1111004