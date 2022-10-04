高虹安稱同台吳子嘉是受邀 沈慧虹批高習慣攬功推過

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）美麗島電子報董事長吳子嘉在活動中說「沈慧虹曾向柯文哲謀職」而遭提告，同台的民眾黨新竹市長高虹安稱只是受邀。沈慧虹今批評高虹安已習慣攬功推過。

吳子嘉10月1日在新竹市舉辦「董事長開講粉絲見面會」活動，以演說方式，講述民進黨新竹市長參選人沈慧虹在今年2、3月間拜會柯文哲市長，並同意擔任12職等的參事。

沈慧虹陣營強調，此言論嚴重影響沈慧虹名譽和政治形象，4日由競選總部發言人劉康彥會同律師林家琪前往新竹地檢署按鈴，對吳子嘉涉嫌意圖使人不當選及誹謗提告。

沈慧虹今天在台北市出席活動後，接受媒體聯訪被問及「求官」事件，她表示，高虹安因為吳子嘉的抹黑遭提告，才緊急切割自己非活動主辦，但從當天的志工感謝狀上竟又看見署名是由高虹安競選辦公室「舉辦」、「頒發」字眼，並有高虹安簽名。

沈慧虹說，高虹安以及她的名嘴側翼，「把柯文哲求才扭曲成求官、抹黑林智堅貪污」，以不實言論企圖影響選舉，對此高虹安必須負責，不能永遠遇到問題就躲起來。

媒體提問與柯文哲碰面一事，沈慧虹回應，答應赴約是出於對好友黃珊珊的情誼與信任，而當時她作為新竹市副市長，對新竹市還有很多想做的事，忠於先把自己手上的事情做好，對台北職位並無考慮，因此婉拒柯文哲邀請。

沈慧虹競選辦公室執行總幹事陳建名今天透過新聞稿表示，「董事長開講粉絲見面會」活動當天的內容遭質疑多處抹黑，高虹安事後緊急切割、對外宣稱「只是受邀參加」，卻遭支持者出示感謝狀打臉。

陳建名表示，感謝狀第一行標題就是由「高虹安競選辦公室」頒發，文中白紙黑字「感謝參與新竹市長候選人高虹安競選辦公室『所舉辦』之董事長開講活動」，還附上高虹安簽名，可見高虹安說謊成性。

高虹安競選辦公室今天發聲明稿表示，「董事長開講粉絲見面會」活動為「董事長開講」頻道主辦，高虹安僅是受邀參與，並非主辦單位。

高虹安競辦表示，當天活動現場由志工發放文宣，活動後也致贈感謝狀，但志工團團長誤用平時主辦活動所用的公版感謝狀，因此造成外界誤解。

高虹安競辦表示，團隊內部會檢討流程並追回感謝狀，重新調整內容後再發給當天協助的志工。（編輯：張銘坤）1111004