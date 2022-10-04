美專家籲美助台升級軍力 建立豪豬防禦

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（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）美國安全專家麥芬尼近日撰文指出，台灣晶片產業與全球息息相關，若中國入侵台灣，台灣晶片廠可能在美軍協防前就遭摧毀。他建議美國提供台灣海馬斯火箭系統、無人機等，協助台灣建立豪豬防禦。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）總裁兼執行長麥芬尼（Jason Matheny）在刊登於「大西洋月刊」（The Atlantic）的文章中指出，台灣在半導體產業的主導地位一直是全球經濟福音，承擔全球大部分晶片生產。但現在台灣面臨嚴峻的挑戰－海峽對岸的中國誓言將台灣置於中國控制之下。

麥芬尼指出，若中國占領台灣，晶片工廠可能最終遭到中國控制，或是在衝突中被摧毀。不論是哪一種，都將引發全球性災難。前一種情況下，中國可能會限制美國及其盟友獲得先進晶片，從而大大削弱美國科技、經濟與軍事優勢；後者可能讓世界經歷一場自大蕭條以來未曾見過的經濟危機。

麥芬尼表示，幸運的是，台灣正在觀察並從烏克蘭對抗俄羅斯入侵中學習，台灣從中汲取到的經驗表明，美國可以協助台灣與自身避免這兩種可怕情況發生。

一個方法是美國日前立法完成的「晶片法」（Chips and Science Act），目標是發展對美國競爭力與國家安全至關重要的半導體產業。

文章指出，台灣議題還是戰略軍事議題，面對中國入侵的最佳方式是美國加入台灣防禦。日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，被問及若中國武力犯台，美軍是否出兵協防台灣時，美國總統拜登（Joe Biden）果斷回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）。」

但麥芬尼點出，這些方式的問題在於誤判時間的重要性。用美國製造產品取代進口的想法低估台灣40年來在半導體產業的領先優勢，美國可能需要花上數十年並進一步投資才能在國內製造所需的多數晶片。台積電的營運也很難在其他地方複製，像是台積電高階工程師分3班上班，每天24小時、每週7天運作，成為台灣的「矽盾」。

至於協防台灣，麥芬尼指出，若中國發動攻擊，可能為時已晚，這些位於沿海的晶片工廠可能在美軍做出反應時即已遭到摧毀，世界已經步上從經濟懸崖跌落的道路。

鑑於此，麥芬尼提出美國的第3種選擇，亦即讓台灣自我防衛，讓中國入侵台灣的代價太大。儘管拜登政府稍早才又宣布批准11億美元的對台軍售，但台灣可能需要更多防衛以可靠阻止入侵。

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他建議美國提供台灣海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、無人機、滯空型彈藥（loitering munitions）、反戰車飛彈（anti-tank missiles）與水雷等武器，台灣可以相對較低的成本面對入侵，建立「豪豬防禦」（porcupine defense）。

麥芬尼指出，烏克蘭已經證明這種策略是成功的，能在幾年而非數十年內就產生成果。美國的首要任務是確保台灣擁有正確的防禦系統，以盡可能以最及時的方式確保自身安全。（編輯：馮昭）1111004