林佳龍自稱政策控 侯友宜選辦指是抄襲控

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北4日電）侯友宜選辦今天說，民進黨新北市長參選人林佳龍提青年成家基金與溪北捷運等多項政見都抄襲，指林佳龍是「政見抄人」。林佳龍說，說他政見抄襲對手是個笑話，當笑話聽聽就好。

林佳龍近期推出多項政策，自稱「政策控」，侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰、王敏旭與新北市議員江怡臻今天召開「政策控？抄襲控？林佳龍『月月有政策、月月被抓包』」記者會。

江怡臻說，林佳龍公托、公幼傻傻分不清楚，總統蔡英文前陣子說要增設「公幼」3000班，但林佳龍8月28日在臉書貼文卻寫成「公托」3000班。

江怡臻表示，公托是0到2歲小朋友上的，由社會局管轄，幼兒園供2歲以上到學齡前的幼兒就讀，由教育局管轄，「林佳龍連這麼重要的托育政策都搞不清楚」，且林佳龍擔任台中市長時，在台中只做5間公共托育中心，為何敢在新北說做得到，根本亂開支票。

陳柏翰說，3個月來林佳龍雖陸續發布許多政策，但很多都是既有規劃的，像是他近期公布的「溪北捷運」，正是市府規劃中的五泰輕軌加上泰板輕軌。其他像是「新北文化季」、「淡江大橋跨年活動」等，林佳龍都是抄襲既有的「新北市多元文化節」，去年跨年新北也有在淡江大橋放煙火。

王敏旭說，林佳龍提出的「青年成家基金」幾乎抄襲台北市長柯文哲在2020年提出的「結婚基金」，當時柯文哲認為年輕人先敢婚，才能敢生，應該先發結婚補助，但包括時任民進黨籍立法委員鄭運鵬與台北市議員王閔生都曾質疑，只會補貼到原本就要結婚的新人，還有人可能因此遷戶籍。

林佳龍上午出席「北北基桃 大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」活動後接受媒體聯訪表示，「說我政見抄襲對手是一個笑話，當笑話聽聽就好」。

林佳龍說，「我被稱為政策控」從過去到現在有很多創新政策，對手政見弄了很多名詞但沒有內容，歡迎大家比較，也幫忙宣傳。（編輯：李錫璋）1111004