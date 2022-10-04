備詢一度動怒 馮世寬：年初生病醒後不再委曲求全

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（中央社記者郭建伸台北4日電）國民黨立委呂玉玲今天在立法院會質詢國軍官兵退休金被課稅議題時，一度惹得退輔會主委馮世寬動怒。馮世寬受訪表示，今年初突然生病，他醒來後告訴自己不再委曲求全。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國家發展委員會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。

呂玉玲今天質詢指出，民國107年軍公教年改後，退伍官兵的退休金應免扣稅卻被課扣，影響達1萬200餘人，金額達新台幣2億元；財政部108年已表達退休金免課所得稅，要求政府應早點把錢還給人民，要求馮世寬應究責。

馮世寬動怒回應，表示不接受呂玉玲的要求，因為退輔會盡責盡力，沒有不爭取，並指著呂玉玲疾呼「不要你這種態度對退輔會講話」。蘇貞昌則在一旁輕拍馮世寬肩膀緩和情緒。

但呂玉玲表示，她是希望退輔會趕在10月底前造冊，讓財政部退稅給軍人。馮世寬則表示，她接受呂玉玲建議。

馮世寬下午進入議場前接受媒體訪問，他表示，退輔會是服務單位，沒有權責扣任何人薪水，事件從107年發生以後，退輔會一直努力解決；現在問題已解決，財政部今年7月同意將第一批撥還，退輔會馬上就會發出去。

馮世寬表示，他喜歡和平的社會及和諧問政，他不再接受羞辱；今年初他突然生病，他醒來後告訴自己不再委曲求全，該講就要講，也不會接受立委這樣的問政態度。

媒體關心馮世寬身體近況，他笑說，「還站在這裡（受訪）」。（編輯：林興盟）1111004