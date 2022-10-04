陳建仁讚陳時中踏實有誠信 當北市長是台灣福氣

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）前副總統陳建仁表示，民主進步黨台北市長參選人陳時中是有誠信、踏實、耐磨耐操且勇於承擔的領導人，也是他相當佩服的政務官。如果當選，將是台北市民甚至全台灣福氣。

陳建仁與陳時中接受民視「台灣最前線」專訪內容今天晚間播出，主持人許仲江詢問，如果台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫做得很好，為何相比國際，這麼晚才打開國門？

陳建仁表示，台灣防疫準備得相當好，7月起就領先大部分先進國家，確實較晚才開始與病毒共存，「我覺得台灣是已經早就準備好了」。

他說，到與病毒共存階段，最重要是減少重症與死亡率，這與疫苗追加劑覆蓋率、抗病毒藥物使用率及快篩普及率相關，這3方面台灣都處於國際領先，比其他歐洲國家更有實力與基礎恢復正常生活。

是否不久的將來就可拿下口罩？陳建仁表示，台灣防疫像下樓梯，會一步步、按部就班做，這樣民眾會更放心，外國觀光客也會更有信心，覺得台灣很值得拜訪。

至於台灣防疫糟、死亡率超高的質疑，陳建仁說，不知死亡率超高數據從哪來，無論英國牛津或美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究，台灣確診率、死亡率或超額死亡率都是世界相當低，不正確用一些數據讓民眾恐慌，實在大可不必。

許仲江追問，如何看外界批評陳時中是「落跑指揮官」？陳建仁表示，台灣防疫成績在世界名列前茅，陳時中不是落跑指揮官，而是卓越且傑出的指揮官。

他說，他曾在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）肆虐期間任防疫指揮官，知道這工作有多困難，且他只做28天，但陳時中做了900多天，不斷辛苦投入，真的很不簡單，「是我最佩服的一個政務官、指揮官」。

陳建仁表示，這900多天，他觀察陳時中有誠信、按證據講話，踏踏實實做每件事，絕不譁眾取寵，還耐磨耐操並堅持希望照顧到每個人，勇於承擔的個性更令人佩服。

他說，陳時中是很好的領導者，當市長再好不過，對陳時中充滿信心，也很高興擔任陳時中競選團隊主任委員。

許仲江問陳時中，是否有信心、要怎麼讓民眾願支持且出來投票？陳時中表示，他不是單純想技術性打贏選戰，而要真正選贏、爭取50％以上選票，用政見爭取更多人信賴，當全民市長。（編輯：李明宗）1111004