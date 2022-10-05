堅持自由民主 陳時中籲選出勇敢的台灣人

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天說，除了讓市民安居樂業，市長堅持自由民主的態度也很重要，台灣人不挑釁、不躁進，但不能被欺負，呼籲市民選出勇敢的台灣人當市長。

陳時中競選市長觀光旅遊暨交通運輸產業後援會今天下午舉行成立大會，陳時中致詞表示，這幾年大家因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）都辛苦了，現在已經看到曙光，疫情快走到盡頭，準備一起拚經濟。

陳時中預期，13日國門打開後，大概過了耶誕節，觀光旅遊業就會迎來爆發期，而他提出的國際事務局構想與經濟息息相關，要成立城市外交、國際會展專責單位，讓台北被世界看到。

陳時中指出，會展將會是非常重要的經濟命脈，台灣有發達的智慧醫療、IC產業可以展示給世界，讓外國人開完會後，還願意多留2天，政府責無旁貸。

陳時中提及，選舉近期選到越來越惡質，但他不會隨波起舞、跟對手一起打口水戰，因為這場選舉要選的是會做事的市長，他會繼續與市民搏感情、提政見、針對問題提出解方，並持續與社會交換意見滾動式檢討，當選後馬上上手。

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除了讓市民安居樂業，陳時中強調，市長堅持自由民主的態度也很重要，例如今年即便共機持續擾台，雙城論壇仍照常舉辦，會讓國際覺得台灣人無所謂、不要緊，「我是覺得很有要緊」。

陳時中說，台灣人不挑釁、不躁進，但不能被欺負，除了把經濟顧好，還要讓世界看到不容侵犯、勇敢的台灣人，呼籲民眾投票時考量這個因素，選出能夠代表台灣的市長，選出勇敢的台灣人。（編輯：郭諭儒）1111005