立委指福利機構不當對待孩童 桃市府：已裁處

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（中央社記者王揚宇、葉臻台北5日電）時代力量立委王婉諭等人今天表示，桃園市某身障福利機構發生身障孩童疑遭不當對待或延誤送醫情形，呼籲桃園市政府擴大調查，並將調查報告提供給家屬，衛生福利部也應補足相關調查程序的疏失。

桃園市政府社會局向中央社表示，經調閱檢視5個月期間的機構監視器畫面，清查發現該機構3名教保員有不當照顧行為，並召開專家會議討論，最後裁罰3名教保員各新台幣6萬元並公告姓名，機構則被裁罰6萬及18萬元。其中，2名教保員及機構被裁罰6萬元的訴願案，已由衛生福利部訴願駁回在案，市府的裁處均為妥適。

王婉諭今天與多名受害身障孩童的家屬召開記者會，指這家福利機構在2021年至2022年間，發生至少5名身障孩童疑遭不當對待或延誤送醫情事，事後桃園市政府雖陸續針對3名教保人員及機構進行裁罰，然而家屬對於市府裁罰認定所依據的事實基礎，以及裁罰額度仍有諸多疑義。

記者會中，王婉諭播放家屬提供的影片，其中1名男童遭教保員撕貼膠帶、暴力餵食、搖晃頭部，以及倒地滾動、蜷曲長達20分鐘均遭教保員漠視。

另外，1名女童遭受的不當對待，則是3月底及6月初，2次於機構內癲癇持續發作，機構卻未及時送醫，致使女童至今仍在台大醫院持續醫治。

男童的母親表示，1月26日到機構接回孩子時，發現他眼神渙散、口腔疑似出血，機構教保人員卻僅表示應是起床氣、沒問題；男童送醫救治後，仍在隔日上午宣告不治。家屬進一步向機構詢問男童上課情形，機構人員均表示一切正常。

男童的母親說，事後在警方陪同下到機構調閱監視器畫面，才發現孩子長期遭教保員使用文具膠帶貼於喉頭及小腿外側，另也曾遭教保員暴力餵飯，甚至孩子在地板打滾、扭動，出現自殘咬手行徑長達20分鐘，教保人員不但置之不理，還逕自跨過男童頭部。

另名男童的父親說，教保員用手勒住兒子的頸部，暴力餵食，兒子感覺隨時要倒地的感覺；看到孩子被這樣對待，自己曾想過要去勒住教保員的脖子，但冷靜思考後，「我是人，不是禽獸」，不要跟禽獸做一樣的動作。

對於上述情形，時代力量桃園市議員參選人林佳瑋說，呼籲桃園市政府應提供調查報告給家屬，也要及時擴大調查，讓憾事不再重演，並且要確認調查事實完整性及檢討裁罰評議合理性。

王婉諭等人說，呼籲衛生福利部應加強身障機構不適任人員的通報、檢視提供身障童服務之身障機構護理人員配置需求，並補足對於身障者不當對待調查程序的疏失。（編輯：林興盟）1111005