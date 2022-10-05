挺鍾東錦恐遭撤銷黨籍 徐耀昌要劉政鴻先處分自己

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣長徐耀昌為無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦站台輔選，今天遭國民黨苗栗縣黨部考紀委員會向黨中央建議做「撤銷黨籍」處分；徐耀昌對此回應，要縣黨部主委劉政鴻「先處分自己」。

苗栗縣議長鍾東錦登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，徐耀昌近日公開為鍾東錦站台輔選，國民黨苗栗縣黨部今天召開考紀委員會，作出「撤銷黨籍」處分建議，將呈報中央考紀委員會討論。

對於縣黨部的決議，徐耀昌下午得知消息，先是透過幕僚表示不願回應，經媒體一再追問後說，「如果真要講的話，那就是，要處分人之前，先處分你自己」，記者追問所指的人，是否為劉政鴻？徐耀昌說「對」。

徐耀昌2日晚間現身鍾東錦造勢會場表達力挺，隔天對於是否擔心遭黨紀處分，曾回應「黨中央愛怎樣就怎樣」，並反問黨中央，他身為中常委，任何事情黨中央沒有打電話商量一下，有打電話也只是告知「明天劉政鴻接縣黨部主委」，並說過去國民黨提名他參選縣長時，劉政鴻也跑去對手徐定禎陣營站台，「當時有沒有黨紀處分」。

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劉政鴻下午接受媒體電話聯訪時指出，4年前陪同前議長游忠鈿妻子張淑芬登記參選議員，「剛好遇到徐定禎團隊，我們只是當面打個招呼而已」，且穿的是張淑芬的競選背心；至於當時替無黨籍參選頭份市長的羅雪珠站台，徐定禎也到場禮貌性致意，「這都是人之常情」。

記者詢問，今年若有黨籍參選人也違紀幫非國民黨提名者站台輔選，是否一樣要接受處罰？劉政鴻說，「我們奉上面的指示，先處理徐耀昌的事，其他縣議員、鄉鎮長、代表部分，另外再處理」，記者再追問，徐耀昌部分是否黨中央指示要處理？劉政鴻說「當然」。（編輯：陳仁華）1111005