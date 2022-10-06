柯文哲、黃珊珊頻攻擊 陳時中：再回應會淪口水戰

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市長柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊近期頻攻擊民進黨台北市長參選人陳時中防疫不力，陳時中今天表示，再回應都會流於口水之戰，把社會正能量消耗光，這不是一件好事。

陳時中日前自評防疫分數85分，遭柯文哲嗆「去死吧」；陳時中昨天回應這種說法是沒口德，柯文哲再嗆陳時中「沒醫德」；黃珊珊今天也在臉書發文稱陳時中失職、失格、失德。

陳時中今天上午與惠光導盲犬學校交流並體驗導盲犬引導後接受媒體聯訪表示，選舉時一定有周邊相關事件，溝通就顯得非常重要，更重要的是把政見講出來，讓人民感動、有感，這才是他選舉的主軸。

陳時中指出，社會上每個人都在努力地發揮正能量，包含身障者也不斷把自己的生命價值發揮到最大、與社會分享，今天來看的導盲犬也是正能量展現，執政者一定要把正能量發揮到最大。

陳時中強調，再回應柯文哲、黃珊珊都會流於口水之戰，如果選舉再這樣選下去，就無法留下多少正能量給社會，他很擔憂這種口水戰會把正能量消耗光，這對社會不是一件好事。

此外，前台北市社會局長許立民在臉書發文表示，台灣防疫是國際前段班中的前段班，呼籲大家不要為了選舉攻防抹煞眾人曾經的負重前行。

陳時中表示，他有看到這番言論被解讀成許立民在挺特定人士，但他認為許立民是專業人士，應該是挺全民防疫，讓國人不要妄自菲薄，因為台灣的防疫成績是國際前段班。（編輯：李錫璋）1111006