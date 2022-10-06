蘇煥智向行政法院聲請假處分 要選票改回章萬安

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（中央社記者林長順台北6日電）台灣維新台北市長參選人蘇煥智今天到台北高等行政法院聲請假處分，要求北市府撤銷蔣孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」，並要求蔣萬安應以「章萬安」之名，刊登於選舉公報與選票。

蘇煥智指出，前立法委員蔣孝嚴於民國91年提出的「生父蔣經國認領登記」有嚴重違法，並霸凌已故總統蔣經國的聲譽及其家屬的權利，也涉及「特權施壓」、圖利蔣孝嚴父子，以利其接收蔣家政治遺產。

蘇煥智表示，本案因涉及戶政機關違法認領登記的公共秩序，具有重大公共利益侵害的違法性，任何人均可陳情要求主管機關更正回復原狀。蔣孝嚴以權勢規避法律程序，直接使戶政機關辦理認領登記，顯然違法，因本案涉及戶籍登記的公共秩序，具有重大公共利益。

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蘇煥智說，章孝嚴行使特權改姓為蔣，兒子章萬安正式更改姓氏為「蔣萬安」，讓社會各界也誤認為蔣萬安是「蔣經國之孫」，將嚴重影響台北市長選舉公正性。

蘇煥智要求台北市政府於10月21日前，撤銷蔣孝嚴的「生父蔣經國之認領登記」，並將蔣孝嚴及其直系血親卑親屬（如蔣萬安）的姓氏回復原來「章」姓，並應將蔣萬安以「章萬安」之名，刊登於選舉公報及選票，以維持選舉公平性。（編輯：李錫璋）1111006