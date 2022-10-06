更多編輯台推薦新聞：
次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

林佳龍：建反核歷程博物館 彰顯貢寮人守護寶島

2022/10/6 17:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北6日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天前往核四所在地的貢寮區，簽署「設立反核歷程博物館」承諾書，盼望外界瞭解貢寮人為台灣人民守護寶島、忍受委屈苦楚的歷史。

林佳龍下午與立委賴品妤、新北市議員林裔綺前往貢寮區澳底仁和宮參香，並與鄉親在廟埕進行座談，稱貢寮為「民主聖地」，貢寮的山海景色可做首都圈最療癒觀光旅遊景點。

林佳龍說，反核的歷程也是民主運動、社會運動的歷程，因此，他倡議並簽署「設立反核歷程博物館」承諾書，盼望見證台灣從威權走向民主，讓大家認識貢寮人的故事，一定能感動更多人。

他說，尤其，反核運動是民主火種，從來沒有熄滅過；透過博物館讓外界瞭解貢寮人為台灣人民守護寶島、忍受委屈苦楚的歷史，讓外界尊敬台灣的文化與歷史。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林佳龍說，貢寮、瑞芳地區是台灣最適合發展攀岩運動的地方，發展觀光就要有故事，他擔任交通部長任內，就在北海岸推出整套觀光政策；明天（7日）他要發表新書「和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅」，內容與觀光政策有關。

林佳龍說，希望大家做他的分身，讓新北大翻新、人民大翻身，讓新北成為台灣新都，不要再做台北市的衛星城市，要展現新北的志氣。（編輯：方沛清）1111006

林佳龍
侯辦指UMAJI App問題多 林佳龍：計畫修正執行中 巷戰開打 林佳龍：要讓溪北捷運成新北縱貫線
賴品妤
棄置絲襪毛髮吸除海洋油污利器 綠委民團籲徵集利用 南美館地獄與幽魂展 9月平日上午時段免預約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族