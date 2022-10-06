林佳龍：建反核歷程博物館 彰顯貢寮人守護寶島

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天前往核四所在地的貢寮區，簽署「設立反核歷程博物館」承諾書，盼望外界瞭解貢寮人為台灣人民守護寶島、忍受委屈苦楚的歷史。

林佳龍下午與立委賴品妤、新北市議員林裔綺前往貢寮區澳底仁和宮參香，並與鄉親在廟埕進行座談，稱貢寮為「民主聖地」，貢寮的山海景色可做首都圈最療癒觀光旅遊景點。

林佳龍說，反核的歷程也是民主運動、社會運動的歷程，因此，他倡議並簽署「設立反核歷程博物館」承諾書，盼望見證台灣從威權走向民主，讓大家認識貢寮人的故事，一定能感動更多人。

他說，尤其，反核運動是民主火種，從來沒有熄滅過；透過博物館讓外界瞭解貢寮人為台灣人民守護寶島、忍受委屈苦楚的歷史，讓外界尊敬台灣的文化與歷史。

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林佳龍說，貢寮、瑞芳地區是台灣最適合發展攀岩運動的地方，發展觀光就要有故事，他擔任交通部長任內，就在北海岸推出整套觀光政策；明天（7日）他要發表新書「和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅」，內容與觀光政策有關。

林佳龍說，希望大家做他的分身，讓新北大翻新、人民大翻身，讓新北成為台灣新都，不要再做台北市的衛星城市，要展現新北的志氣。（編輯：方沛清）1111006