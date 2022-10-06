更多編輯台推薦新聞：
影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「台日友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「台日友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
諾貝爾文學獎揭曉 法國作家安妮艾諾獲殊榮
首頁 / 政治

前美國安會幕僚長駐研國防院 盼更了解兩岸問題

2022/10/6 18:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）國防院今天表示，前美國國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）到國防院駐點一個月。葛瑞表示，他推薦美國學者及政策專家來台駐點，將能更了解兩岸問題與挑戰，也能看到更多台美合作可能性。

國防部智庫、國防安全研究院在臉書粉絲團表示，台灣最近有很多朋友來訪，包括德國、法國、捷克、美國，甚至還有日本京都高中樂團。大家都知道台海安全是國際矚目議題，台海是印太區域穩定和平繁榮最重要一塊，更是國際現狀、秩序平衡裡相當關鍵的一塊，從海洋關係到經濟發展、能源物資運輸，都是國際秩序裡構築權力、遊戲規則的樞紐拼圖。

國防院指出，國防院身為國防部智庫，最近也以智庫方式接待一名稍微特別的朋友到國防院駐研一個月，他是前美國國安會幕僚長葛瑞，這段期間將與國防院學者討論研究議題，並分享他在專業領域的研究心得。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國防院強調，葛瑞除了曾經是美國國安會重要主管，更擔任過大洋洲與印太安全事務主任，及美國總統國防產業委員會特助，而海洋安全就是他的專業。

葛瑞透過影片表示，在國防院駐點研究提供他很好的機會和台灣研究員合作，並有機會與台灣高階官員交流，一起共同研討對美國、台灣和印太區域的重要安全議題，他非常推薦美國學者及政策專家來台駐點，將能更了解兩岸問題與挑戰，也能看到更多台美合作可能性。（編輯：林興盟）1111006

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族