前美國安會幕僚長駐研國防院 盼更了解兩岸問題

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（中央社記者游凱翔台北6日電）國防院今天表示，前美國國安會幕僚長葛瑞（Alexander Gray）到國防院駐點一個月。葛瑞表示，他推薦美國學者及政策專家來台駐點，將能更了解兩岸問題與挑戰，也能看到更多台美合作可能性。

國防部智庫、國防安全研究院在臉書粉絲團表示，台灣最近有很多朋友來訪，包括德國、法國、捷克、美國，甚至還有日本京都高中樂團。大家都知道台海安全是國際矚目議題，台海是印太區域穩定和平繁榮最重要一塊，更是國際現狀、秩序平衡裡相當關鍵的一塊，從海洋關係到經濟發展、能源物資運輸，都是國際秩序裡構築權力、遊戲規則的樞紐拼圖。

國防院指出，國防院身為國防部智庫，最近也以智庫方式接待一名稍微特別的朋友到國防院駐研一個月，他是前美國國安會幕僚長葛瑞，這段期間將與國防院學者討論研究議題，並分享他在專業領域的研究心得。

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國防院強調，葛瑞除了曾經是美國國安會重要主管，更擔任過大洋洲與印太安全事務主任，及美國總統國防產業委員會特助，而海洋安全就是他的專業。

葛瑞透過影片表示，在國防院駐點研究提供他很好的機會和台灣研究員合作，並有機會與台灣高階官員交流，一起共同研討對美國、台灣和印太區域的重要安全議題，他非常推薦美國學者及政策專家來台駐點，將能更了解兩岸問題與挑戰，也能看到更多台美合作可能性。（編輯：林興盟）1111006