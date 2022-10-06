駐義代表處國慶台味十足 多國政要力挺民主台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）駐義代表處昨天舉辦國慶酒會，多國政要、外交官出席，力挺台灣。駐義代表李新穎指出，威權擴張帶來安全威脅，籲國際支持台灣民主；與會來賓則表示，民主國家的團結將是對台最堅定的保證。

駐義大利代表處5日舉辦國慶酒會，現場冠蓋雲集，包括教廷駐義大使兼駐義外交團團長切里格總主教（Emil Paul Tscherrig）、各部會政要、外交團多國大使和外交官、僑胞和留學生出席共同歡慶111年國慶。

駐義代表李新穎致詞首先表示，台灣宣布自13日起全面重新開放台灣邊境，且27日起更有長榮航空米蘭-台北直航首航開通，台義雙方交流將更便捷快速。

李新穎指出，台灣生產全球超過65%半導體，日前曾陪同由台灣頂尖製造商、科學家及學者組成的台灣半導體供應鏈大型代表團，與義國半導體業者及學研機構進行系列會議，開啟台義半導體科技產業新契機。

台灣經濟部統計，截至2021年底，義對台投資額達1.324億美元，投資項目321個，為第10大對台投資歐洲國家。據經貿統計數據，2021年台義兩國貿易總額約為55億歐元，義國為台灣在歐盟的第3大貿易夥伴，僅次於德國和荷蘭。

另一方面，駐義代表處持續推動台義文化及學術交流，發揮台灣軟實力，如今年參加波隆那兒童書展、威尼斯國際美術雙年展，及在第79屆威尼斯影展獲得重要獎項。最重要的是，今年有40多名義大利學生及大學教授受惠台灣獎學金、台歐連結獎學金計畫等獎助學金，赴台學習及精進研究。

然而，今年俄羅斯入侵烏克蘭以及中國對台持續軍事挑釁，凸顯威權擴張帶來的安全威脅。尤其8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國加劇對台威脅，國際社會及7大工業國集團（G7）因此多次表達關切印太地區之穩定及和平的重要性。

李新穎再次感謝義國眾議院全院及外委會3次通過友台決議案，敦促義大利政府關注印太區域及台海情勢及中國在區域擴張所帶來的挑戰，同時強化與印太區域國家合作。

他呼籲世界共享民主自由普世價值的國家支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生組織等國際組織平台，讓台灣努力為世界和平及安全穩定貢獻。

國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）以祝賀影片致詞，指出義大利新國會及政府將成立，是台義政經、文化多面向領域開展全新關係的好時機，並表示將致力加強與台灣各項合作。

馬蘭說，台灣受中國侵犯領空，造成區域緊張，「我們完全站在台灣民主團結這邊，因台灣主權不可侵犯，台灣從未屬於北京政權，中國對台灣主張毫無根據。我們相信，義大利以及其他自由民主國家共同團結，將是對台灣最堅定的保證」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

駐義代表處現場準備印有今年國慶主題「守土衛國 你我同行」主視覺圖樣的蛋糕，並邀請旅義知名女高音劉夢潔演唱義大利歌劇及台語歌曲「上美的花」，並播放國慶文宣影片。

此外今年酒會最大的亮點之一，就是特別邀請台灣廚師來羅馬準備許多典型的台灣特色菜，包括排骨酥、油飯、紅燒番茄牛肉及台式炒米粉等，及台灣道地風味珍珠奶茶及芋頭酥，現場賓客直呼台味十足，活動賓主盡歡。（編輯：高照芬）1111006