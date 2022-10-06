高虹安論文案 民進黨：民眾黨勿雙重標準續護航

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（中央社記者溫貴香台北6日電）新竹市長參選人高虹安論文案延燒，民眾黨稱民進黨將黑手伸入資策會、押人取供，民進黨今天反批，民眾黨雙重標準，繼續護航高虹安，要求高虹安說明為何半夜偷偷修改論文。

民主進步黨發言人李姸慧晚間表示，過去，多名民眾黨立委，包括當事人高虹安，都曾強調黨團沒有資格及權力直接行文資策會，而資策會也沒有義務回應黨團。然而，今天民眾黨卻自我打臉，在記者會表示，昨天已行文經濟部及資策會，要求相關代表出席說明。這種自己可以別人不行的行為，根本就是雙標。到底誰才是押人取供，請民眾黨想清楚，再來向社會大眾說明。

她表示，盼民眾黨勿雙重標準、繼續護航高虹安。此外，高虹安至今都不敢說明自己為何要在半夜偷偷修改論文，呼籲高虹安應向社會大眾說明。

李姸慧指出，資策會昨天已經有說明，高虹安的論文經過幾個軟體比對，高虹安論文有用到資策會具著作權的部分，第一次比對發現達七、八成，第二次比對則逾八成，並非在合理使用範圍，且缺乏明示出處，民眾黨卻一味替高虹安圍事，這才是民眾黨口中的黑道式選舉。

她並說，這也不難看出，高虹安一遇到爭議，卻只會躲避，不敢親自面對質疑。這樣不負責任的政治人物，值得選民託付嗎。

她進一步表示，若高虹安覺得自己論文沒問題，為何要在半夜偷偷修改論文，加上被質疑的引用資料，且至今都沒有說明。再三奉勸民眾黨勿再護航高虹安，並請高虹安本人出面回應，誠實向社會大眾講清楚。（編輯：林興盟）1111006