為蔡其昌站台 賴副總統：選舉也要考慮國際局勢

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（前右2）7日在太平區舉辦造勢晚會，副總統賴清德（前右3）到場站台時表示，這次選舉請大家要考慮國際局勢，全力支持蔡其昌外，也要做總統蔡英文的後盾。中央社記者蘇木春攝 111年10月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天在太平區舉辦造勢晚會，副總統賴清德到場站台時說，這次選舉請大家也要考慮國際局勢，除全力支持行動派市長蔡其昌，也要做總統蔡英文的後盾。

蔡其昌在太平區東平夜市舉辦「台中動起來！」造勢晚會，賴副總統、競選總部主委蘇嘉全、立法委員何欣純與競總青年後援會會長陳柏惟到場站台，多名在地市議員也力挺。

造勢晚會先由在地表演團體暖場，接著多名議員上台致詞支持蔡其昌，何欣純、蘇嘉全與陳柏惟也輪番上台宣講，會中蔡其昌在各後援會的會旗擁簇下進場，此時活動氣氛炒熱到最高點，最後由賴副總統上台向民眾請託支持。

賴副總統致詞時表示，台中是台灣的中心，也有文化城的稱號，幾十年來由傳統產業，轉型成台灣精密機械與工業生產重鎮，因此對台灣來說，台中非常重要。

賴副總統說，要當台中市長非常不容易，不是單純當「媽媽市長」，只管好柴米油鹽就可以當市長。他擔任行政院長時，前市長林佳龍要求他加強台中的交通建設，但很可惜接替的市府團隊卻無法做好，很多工作都停頓。

提到台中的空污問題，賴副總統指出，蔡其昌很關心台中的空氣，當初率多名立委到行政院要求台中火力發電廠「由煤換氣」，燃煤機組要全部汰換，但市長換人整個計畫都被停頓，且市府團隊有些意見，直到現在才漸漸支持。

賴副總統表示，他擔任行政院長時，與蔡其昌、何欣純一起討論台中的未來，雖然台中已進展到高科技的產業，但未來是人工智慧的時代，台中科學園區要推動智慧機器人創新製造園區，讓台中的產業進一步提升，這些計畫都需要行動派的市長。

賴副總統指出，根據新聞雜誌的調查，台中市的施政滿意度是吊車尾，因為很多重大建設應該推動，應該要做的社會福利都沒做，交通、治安、就業等各種評比也都是吊車尾，市府交出這樣的成績單就是需要改變。

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提到這次的選舉，賴副總統說，請大家考慮台灣面對國際的複雜局勢，蔡總統秉持冷靜理性的態度處理，雖然中國軍演、俄烏戰爭，但可以看到日本、美國等國家官員不斷來台訪問，他要拜託大家，除了全力支持蔡其昌外，也要做蔡總統的後盾。

蔡其昌表示，盧秀燕4年前喊出「市長換人、空氣換新」，但仍無法把空氣換新，4年的時間過去，台中還是被笑是「慶記之都」，台中的虐童案層出不窮，他身為3個孩子的父親感到不捨，如果一個市長每天只會做公關與包裝，就要換市長改變台中。（編輯：管中維）1111007

民進黨台中市長參選人蔡其昌7日晚間在太平區東平夜市舉辦造勢晚會，副總統賴清德也到場站台，許多支持民眾到場，搖旗呼喊當選口號。中央社記者蘇木春攝 111年10月7日