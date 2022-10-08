駐斯洛伐克代表處國慶酒會 烏克蘭樂團演奏國歌[影]

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烏克蘭第二大城哈爾科夫的交響樂團7日在駐斯洛伐克代表處111年國慶酒會上演奏中華民國及斯洛伐克國歌後，持烏克蘭國旗及哈爾科夫市旗與駐斯洛伐克代表李南陽及出席人員合影。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社 111年10月8日

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（中央社台北8日電）台灣駐斯洛伐克代表處今年的國慶酒會別具特色，除了有議會領袖與行政官員出席，並邀請到烏克蘭的國家交響樂團現場演奏國歌，駐斯洛伐克代表李南陽深表感動。

根據代表處提供的新聞稿，曾赴台參加總統蔡英文首次就職大典的斯洛伐克前總理拉蒂秋娃（Iveta Radicova）7日晚間在酒會上致詞時表示，台灣支持烏克蘭爭取民主及人權的精神令人感佩，台灣在人道救援方面也從不落人後，是值得受人尊敬的國家。

斯國國會友台小組主席歐蘇斯基（Peter Osuský）說，很高興見到台斯關係在李南陽的推動下日漸茁壯。他讚揚台灣是世界民主典範，但也指出台灣仍受到國際社會不公正的對待。

歐蘇斯基說，今年在國會推動外交、歐洲事務及衛生委員會通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）共4個決議案，是以行動支持台灣最好的例證。他說，面對中國日益激進的作為，國際社會應給予台灣更多支持，確保民主台灣不受威脅。

李南陽致詞時表示，中華民國建國111年，發展出活躍的民主，並勇敢對抗極權，保護自由與人權。台灣除了民主成就受到世界肯定，最新全球數位競爭力排名全球第11。儘管這兩年疫情衝擊全球，台灣經濟在蔡總統的領導下，仍然表現卓越，2021年經貿總值高達8400億美元，名列世界第16位。在如此亮麗的經濟及民主成就之下，台灣絕對是斯國未來對抗能源危機、通貨膨脹及抵抗極權的合作夥伴。

他說，台斯兩國在互贈口罩及疫苗協助共同對抗疫情善的循環下，雙邊關係近兩年持續升溫，充分展現兩國深厚情誼，相信未來台灣與斯洛伐克在各層面的合作將會更上層樓。

出席酒會的其他貴賓包括斯國國會副議長葛蘭德（Gabor Grendel）、教育部政務次長包利斯（Ludovit Paulis）、歐洲議會議員史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）、曾在去年率團訪台的前經濟部次長佳雷克（Karol Galek）、前駐台代表博塔文（Martin Podstavek）以及遠道而來的羅馬尼亞參議院經濟委員會主席朗佛（Daniel Zamfir）及羅馬尼亞友台協會（羅台協會）主席達摩（Constantin Damov）等各界人士。

40餘名暫居斯洛伐克的烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）著名的國家交響樂團團員在國慶酒會上演奏中華民國國歌。他們在今年2月24日俄軍全面入侵烏克蘭時正在國外巡迴演出，因鄰近俄國的哈爾科夫遭到戰火嚴重影響而未能歸國。

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代表處說，斯洛伐克與烏克蘭相鄰，俄烏戰爭爆發後收留超過80萬難民，台灣捐助善款及物資援助在斯國避難的烏克蘭婦女及兒童，烏克蘭人民銘記在心，哈爾科夫的樂團特別為代表處酒會演奏國歌以為感謝。李南陽說，他帶領代表處工作人員及僑胞合唱國歌，現場氣氛非常感人。

國慶酒會除提供斯洛伐克傳統餐點，也有旅居斯國台僑準備的特色小吃，包括香腸、油飯、茶葉蛋等，並首次在本地國慶酒會展示現做台灣國民飲品珍珠奶茶，接受台灣民眾捐助的烏克蘭非政府難民救援組織也製做烏克蘭傳統點心，和與會來賓分享，以感謝台灣民眾的愛心，共同慶祝中華民國台灣111年國慶。（編輯：馮昭）1111008