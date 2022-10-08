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馬斯克提台灣特別行政區 陳時中嚴正抗議

2022/10/8 18:11
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（中央社記者蕭博文台北8日電）美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問談到兩岸局勢，建議台灣成為特別行政區；民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，此舉將對台灣的安全造成影響，必須嚴正抗議。

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前為俄羅斯與烏克蘭戰爭構思和平計畫，引來烏方譴責，如今又為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為「特別行政區」。

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陳時中今天下午出席2022台灣氣候行動博覽會，會前接受媒體聯訪時針對馬斯克說法做出回應，表示馬斯克是成功的企業家，有一定的想法，但對於兩岸錯綜複雜的關係，還是需要進一步討論。

陳時中傍晚轉往民進黨台北市議員參選人詹晉鑒競選總部成立大會，再度接受媒體訪問時則進一步表示，此舉將矮化台灣，會對台灣的安全造成影響，馬斯克這樣講非常不智，要嚴正抗議，「香港的事情殷鑑不遠，我們要積極保衛台灣。」（編輯：李亨山）1111008

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