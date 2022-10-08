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周佳琪團結晚會 藍營3縣市長參選人齊聚屏東

2022/10/8 21:45（10/8 21:51 更新）
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國民黨屏東市長參選人周佳琪（前右）8日舉行競選總部成立團結晚會，同為屏東女兒的國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左）出席力挺，籲請選民全力支持。中央社記者李卉婷攝 111年10月8日
國民黨屏東市長參選人周佳琪（前右）8日舉行競選總部成立團結晚會，同為屏東女兒的國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左）出席力挺，籲請選民全力支持。中央社記者李卉婷攝 111年10月8日
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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）國民黨屏東市長參選人周佳琪今晚舉行競選總部成立團結晚會，南部3縣市長參選人謝龍介、柯志恩、蘇清泉均出席力挺，呼籲民眾在「綠到出汁」的地方，也要守住一片藍天。

周佳琪今晚在屏東市仁愛路舉辦「周佳琪團結晚會」，台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩、屏東縣長參選人蘇清泉、立委江啟臣等人出席，齊聚屏東，人潮綿延250公尺，大會喊出現場突破1萬5000人，齊聲高喊：「周佳琪當選。」

柯志恩致詞指出，讓周佳琪當選，這表示「綠到出汁」的地方，也有一片藍天，不能讓綠草叢生，是何等指標的角色。

柯志恩說，驕傲自己的父親是前屏東縣長柯文福，但父親曾經告訴她，站在第一線，就是柯志恩，不是柯文福的女兒。因此不要再說周佳琪是因為父親屏東縣議會議長周典論的關係，「周佳琪就是周佳琪」，是獨立的女性典範。

謝龍介則鼓勵周佳琪，不怕風雨、一步一腳印、吃苦當吃補，迎接民主的勝利；蘇清泉則說，希望大家堅定，讓縣市連線，政策更好發揮。

周佳琪表示，把公共服務這條路當成使命與志業，希望市民給予肯定、支持，已經準備好要為城市奮鬥、為市民實踐幸福好生活目標。（編輯：郭諭儒）1111008

國民黨台南市長參選人謝龍介（圖）8日南下屏東，為同黨屏東市長參選人周佳琪站台助講，也鼓勵周佳琪不怕風雨、一步一腳印、吃苦當吃補，準備迎接民主勝利。中央社記者李卉婷攝 111年10月8日
國民黨台南市長參選人謝龍介（圖）8日南下屏東，為同黨屏東市長參選人周佳琪站台助講，也鼓勵周佳琪不怕風雨、一步一腳印、吃苦當吃補，準備迎接民主勝利。中央社記者李卉婷攝 111年10月8日
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