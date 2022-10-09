寺廟週年活動最晚走 陳時中：有感情不捨離開

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍對手黃珊珊、國民黨對手蔣萬安今天均出席寺廟週年活動，陳時中最後才離開。他說，因為自己較本土，對在地很有感情，所以捨不得離開。

台北葫蘆寺建廟75週年，今天上午舉辦關渡宮九聖會香大典暨水上除瘟巡安，陳時中、黃珊珊及蔣萬安均受邀出席。蔣萬安在參香後先行離開，黃珊珊則在船隊抵達社子島島頭公園後離開，陳時中最後離開。

陳時中會後接受媒體聯訪時被問及為何待到最後，他笑著表示，自己比較本土一點，對這些在地宮廟非常有感情，因為感情的連結所以捨不得離開，陪同出席的議員參選人們也都待到最後。

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媒體追問，是否覺得蔣萬安、黃珊珊與在地連結不夠深。陳時中說，這是他們自己的判斷，但他跟本土連結很深、很有感情。

此外，媒體詢問，有民調顯示，台北市防疫的用心程度，陳時中贏過蔣萬安、黃珊珊。陳時中回應，每個民調都有價值，相信無論是中央或地方政府都有努力為台北防疫，只是蔣萬安作為立委比較吃虧，因為在立法院所以沒有做到什麼事情，不過這是可以理解的。（編輯：張銘坤）1111009